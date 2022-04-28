Китайские власти выразили протест в связи с прохождением боевого корабля ВМС США через Тайваньский пролив

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Власти Китая выразили протест в связи с очередным появлением в Тайваньском проливе боевого корабля ВМС США. Речь идёт о ракетном эсминце «Сэмпсон» (USS Sampson).

По последним данным, американский эсминец осуществил проход через воды Тайваньского пролива накануне. Китай считает Тайваньский пролив внутренними водами, так как не признаёт суверенитет острова. США же, нагнетая обстановку и в этом регионе мира, заявляют, что поддерживают «тайваньское правительство и готовы оказывать ему военную помощь».

Официальный представитель одного из командований НОАК (Народно-Освободительной армии Китая) Ши И, комментируя действия США, заявил, что появление американского ракетного эсминца в Тайваньском проливе подрывает стабильность в регионе и является откровенной провокацией.

Ши И:

Вашингтон в очередной раз занимается провокацией, совершая ошибку с посылами неправильных сигналов Тайбэю. Заявлениями о поддержке независимости Тайваня США делают всё, чтобы мир в регионе был подорван. Мы решительно против этого.

Напомним, что ранее в Тайбэе высаживалась делегация американских конгрессменов, которые обсуждали с местными властями «возможности по американской военной поддержке».

Многие эксперты в самих США призывают администрацию Байдена в нынешних условиях не нагнетать обстановку вокруг Тайваня, так как это только ужесточит позицию Пекина, который может в итоге вступить в военно-политический союз с Москвой против США и их союзников.