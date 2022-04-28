Войти
Известия.ru

Дивизион «Бал» Каспийской флотилии начали переводить на летний режим

248
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Начался перевод вооружения и военной техники берегового ракетного дивизиона «Бал» Каспийской флотилии в Дагестане на летний режим эксплуатации. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе Южного военного округа Минобороны России.


Так, в рамках подготовки к новому сезону водители и механики улучшили внешний вид транспортно-перегрузочных машин и грузовых автомобилей. Кроме того, военные проверили состояние военной техники.

В пресс-службе МО передали, что после перевода техники на летний режим, военнослужащим предстоит еще подготовить технику к параду Победы.

«Кабины машин к празднику украсят наклейками с символами праздника - красной звездой и георгиевской ленты», — отметили в ведомстве.

Комплекс «Бал» оснащен противокорабельными ракетами и предназначен для сил береговой обороны для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что военные ракетного дивизиона берегового ракетного комплекса БРК «Бал» Каспийской флотилии провели тактическую подготовку на полигоне в Дагестане.


Ранее, 11 апреля, в пресс-службе Южного военного округа рассказали, как тренируются связисты Каспийской флотилии Военно-морского флота России. На полигоне Скорпион в Дагестане связисты провели тренировки со специальной техникой подвижных узлов (ПУС). В рамках учений военнослужащим требовалось наладить устойчивую закрытую связь между командными пунктами и кораблями, которые выполняют задания на морских полигонах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Скорпион
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
КФ
Похожие новости
18.04.2022
Военные Каспийской флотилии успешно сдали нормативы контрольных стрельб
03.11.2021
Воевать по-новому
23.04.2021
Шойгу заявил, что НАТО существенно нарастила активность у южных границ России
23.12.2020
Выступление Шойгу на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
29.10.2018
В Новороссийске начались учения Черноморского флота
29.12.2012
На южных рубежах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 05:10
  • 24443
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.04 04:13
  • 7
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 28.04 00:52
  • 1
Российский «Гонец» реинкарнируют
  • 27.04 17:40
  • 1
Концерн Rheinmetall подал заявку на поставку Украине 88 танков "Леопард-1A5"
  • 27.04 17:35
  • 2
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях
  • 27.04 12:01
  • 1
В спецоперации примет участие снайпер с "Антиматерией"
  • 27.04 12:00
  • 1
В США захотели списать самолеты радиоэлектронной борьбы
  • 27.04 11:57
  • 1
Сергей Горбачев предположил, какая судьба может ожидать затонувший крейсер «Москва»
  • 27.04 11:41
  • 1
Малайзия готова помочь России с полупроводниковой продукцией
  • 27.04 11:10
  • 1
В России допустили появление у Украины ракет с дальностью в сотни километров
  • 27.04 11:03
  • 1
БМП-1АМ "Басурманин" замечены в районе проведения спецоперации
  • 26.04 19:08
  • 52
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 26.04 16:20
  • 1
Похожий на Т-90М стелс-танк впервые замечен в районе спецоперации
  • 26.04 12:14
  • 10
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 26.04 11:51
  • 11
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе