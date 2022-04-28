Дивизион «Бал» Каспийской флотилии начали переводить на летний режим

Начался перевод вооружения и военной техники берегового ракетного дивизиона «Бал» Каспийской флотилии в Дагестане на летний режим эксплуатации. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе Южного военного округа Минобороны России.

Так, в рамках подготовки к новому сезону водители и механики улучшили внешний вид транспортно-перегрузочных машин и грузовых автомобилей. Кроме того, военные проверили состояние военной техники.

В пресс-службе МО передали, что после перевода техники на летний режим, военнослужащим предстоит еще подготовить технику к параду Победы.

«Кабины машин к празднику украсят наклейками с символами праздника - красной звездой и георгиевской ленты», — отметили в ведомстве.

Комплекс «Бал» оснащен противокорабельными ракетами и предназначен для сил береговой обороны для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что военные ракетного дивизиона берегового ракетного комплекса БРК «Бал» Каспийской флотилии провели тактическую подготовку на полигоне в Дагестане.

Ранее, 11 апреля, в пресс-службе Южного военного округа рассказали, как тренируются связисты Каспийской флотилии Военно-морского флота России. На полигоне Скорпион в Дагестане связисты провели тренировки со специальной техникой подвижных узлов (ПУС). В рамках учений военнослужащим требовалось наладить устойчивую закрытую связь между командными пунктами и кораблями, которые выполняют задания на морских полигонах.