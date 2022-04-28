Финский политик оценил вероятность "российского вторжения"

Заявления Эркки Туомиоя о "военном психозе" поразили финнов — политик аргументировал свою позицию в Твиттере
Финский политик Эркки Туомиоя не верит в возможность "российского вторжения" в страну, сообщает Iltalehti. Но вступление в НАТО может, по его мнению, создать напряженность в российско-финляндских отношениях. Политик считает, что людей, подвергающих сомнению необходимость членства в Альянсе, незаслуженно унижают.
Санна Хейккиля (Sanna Heikkilä), Сирри Римппи (Sirri Rimppi)
Тема вступления Финляндии в НАТО вызывает интерес во всем мире — в том числе и в США. Американская радиокомпания NPR обсудила вопрос вступления Финляндии в НАТО с двумя депутатами: Атте Харьянне (Atte Harjanne, партия "Зеленый союз") и Эркки Туомиоя (Erkki Tuomioja, Социал-демократическая партия).
Журналиста Фрэнка Лангфитта (Frank Langfitt) заинтересовали взгляды политиков на возможность угрозы со стороны России и присоединения Финляндии к НАТО. Взгляды политиков сильно расходятся.
"Мощность вторжения и масштабность происходящего заставили многих осознать, что по соседству с нами находится агрессивный авторитарный сосед", — сказал Харьянне о направленной на финнов угрозе.
Лангфитт напомнил о российских угрозах в случае вступления Финляндии в НАТО. По мнению Харьянне, такая угроза существовала и раньше.
"Те же войска, которые мы ждали в случае вторжения России в Финляндию, сейчас воюют на Украине", — сказал Харьянне.
А вот Туомиоя, в свою очередь, раскритиковал прессу, которая поддерживает у финнов чувство страха.
"В нас засел страх, и пресса его, на самом деле, подпитывает. Пожалуй, у прессы своего рода психоз из-за войны", — сказал Туомиоя.
По его мнению, вступление в НАТО может создать напряженность в отношениях Финляндии и России, но в возможность вторжения России он не верит.
"Также я обеспокоен общественными дискуссиями. Каждого, кто ставит под сомнение необходимость вступления в НАТО, называют путинским агентом", — говорит Туомиоя.
Политик обосновывает свою позицию в Твиттере
24 апреля Туомиоя пояснил в Твиттере свои заявления о психозе и ответил на поток критики.
"При психозе чувство реальности ослабевает, сложно разобраться, где правда, а где — нет", — пишет Туомиоя в Твиттере.
"Спецоперация России на Украине — это правда. В правдивости всего остального, что сейчас активно распространяется, уже нельзя быть настолько уверенным. Да и желание рассуждать об альтернативах, связанных с членством в НАТО, нельзя назвать путинизмом", — считает он.
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У Туомиоя спрашивают, от каких еще оборонительных альянсов Финляндия могла бы получить гарантии, схожие со статьей 5 НАТО.
"Я против того, чтобы Россия или кто-то другой ограничивал наши права в выборе лучшего пути для нашей безопасности. Сейчас как раз то время, когда нужно тщательно продумать все последствия, риски, плюсы и минусы", — отвечает Туомиоя в Твиттере.
Он говорит, что и сам может позже примкнуть к лагерю сторонников НАТО.
"Я лишь сказал, что в дискуссиях подчеркиваются страхи", — защищается политик.
Туомиоя пишет в треде, что людей, подвергающих сомнению необходимость вступления Финляндии в НАТО, незаслуженно унижают, в том числе, на форумах разных изданий.
Споры в Твиттере не стихают.