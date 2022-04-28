Украина перевернула вверх дном энергетику Европы

Как Украина перевернула вверх дном аграрную и энергетическую политику Европы

Европейская энергетика в хаосе. Ранее Евросоюз планировал перейти к более активному использованию "голубого" водорода. Его делают из природного газа, который он покупает у России. Теперь же из-за собственных санкций против Москвы Европе придется "дорабатывать" собственную энергетическую стратегию, пишет TNI.

Все политические договоренности последнего десятилетия, начиная с отказа от пестицидов и кончая атомной энергетикой, выброшены на свалку.

В Европе все политические договоренности последнего десятилетия выброшены на свалку. Под сомнение поставлен немецкий пацифизм, уверенность французского президента Эммануэля Макрона в том, что у НАТО наступила "смерть мозга", а теперь еще и вся стратегия экологически безопасного развития сельского хозяйства. В ответ на перебои с поставками продовольствия крупнейшая в Европарламенте Европейская народная партия выступила с требованием об отмене стратегии "От фермы к вилке".

Эта разработанная Еврокомиссией стратегия предусматривает 50-процентное сокращение использования пестицидов, выделение 25 процентов сельскохозяйственных земель под земледелие с применением только органических удобрений и 20-процентное уменьшение внесения удобрений. Этот план поначалу критиковали представители фермерских хозяйств, и он вызвал негативную политическую реакцию из-за проведенного министерством сельского хозяйства США исследования, указавшего на перспективу существенного сокращения сельскохозяйственного производства. Однако Еврокомиссия все равно настояла на начале законотворческого процесса. Но поскольку военный конфликт на Украине и санкции против России негативно отразились на снабжении Европы продовольствием, сейчас исследование министерства сельского хозяйства США вызывает серьезную обеспокоенность у избранных руководителей Евросоюза, поскольку там указано, что в случае реализации стратегии "От фермы к вилке" цены вырастут на 20-53 процента.

Например, политики из Европейской народной партии, такие как итальянец Герберт Дорфманн (Herbert Dorfmann), утверждают, что Еврокомиссии "надо воздержаться от представления других законодательных инициатив, оказывающих негативное воздействие на продовольственную безопасность Европы". То обстоятельство, что одна из сильнейших политических партий ЕС хочет забыть про самую важную за несколько десятилетий сельскохозяйственную реформу, должно вызвать немало вопросов по поводу этой стратегии. Если новая продовольственная система так слабо защищена от геополитических нестроений, то разве она не создает долговременную угрозу сельскохозяйственной безопасности европейского континента? Вторя Дорфманну, Макрон заявил: "Цели стратегии нуждаются в пересмотре, потому что Европа ни при каких обстоятельств не должна производить меньше". Затем он добавил, что в предстоящие месяцы может начаться "глубокий продовольственный кризис".

Сельское хозяйство Украины дает миру 30 процентов пшеницы и ячменя, 17 процентов кукурузы, более половины подсолнечника и подсолнечного масла. Последний показатель в одной только Европе составляет 88 процентов. Украина также является ее главным торговым партнером по сое без ГМО, которая идет на корм скоту. Она дает ей 41 процент рапса и 26 процентов меда. Цены на пшеницу и кукурузу из-за военного конфликта уже резко выросли.

ЕС в предстоящие месяцы придется пересмотреть свой подход к экологически безопасному сельскому хозяйству и задуматься о том, как укрепить продовольственную безопасность. Продумать надо все, начиная с ускоренной переоценки правил генной инженерии и кончая мораторием на новые нормы земледелия. Последствия геополитических неурядиц для глобальной и национальных продовольственных систем должны послужить предостережением тем, кто добивается радикальных изменений в нормативно-правовой базе.

Многие грядущие изменения в Европе будут зависеть от исхода военного конфликта на Украине и антироссийских санкций. <…> Отключение Москвы от платежной системы SWIFT, запрет на полеты ее гражданской авиации в европейском воздушном пространстве и ограничение торговых потоков окажут существенное воздействие на российскую экономику. Однако Европа очень сильно зависит от российского газа, и это обстоятельство способствует тому, что Германия в прошлом занимала пассивную позицию по отношению к России. Российское руководство не могло не заметить этот факт. Бывший президент Дмитрий Медведев, ныне занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности, написал в феврале в Твиттере: "Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода „Северный поток — 2“. Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2 000 евро за тысячу кубов газа!"

Европа срочно ищет выход из этой ситуации, обращаясь к союзникам и более надежным партнерам с просьбами о поставках энергоресурсов. Азербайджан стал таким альтернативным поставщиком благодаря Трансадриатическому газопроводу, а Баку объявил, что намеревается удвоить поставки природного газа. Европа также стремится больше использовать сжиженный природный газ, поскольку имеющаяся у нее инфраструктура (четверть которой находится в Испании) в 2021 году работала всего на 45 процентов установленной мощности. Канадский кандидат в премьер-министры Пьер Пуальевр (Pierre Poilievre) даже включил в свою предвыборную платформу вопрос об увеличении поставок СПГ из Канады в Европу. Но наряду с поиском зарубежных альтернатив Европа должна также увеличить собственную добычу, чтобы компенсировать утрату российского газового импорта в случае полного отказа от него. Такой исход кажется все более неизбежным ввиду американских санкций против импорта российской нефти. Так, на прошлой неделе Литва решила заблокировать импорт всех энергоресурсов из России.

Отвечая на вопросы немецких СМИ, министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) не стал исключать, что Германия откажется от остановки трех оставшихся АЭС и перенесет на более поздний срок полный отказ от угля, запланированный на 2030 год. Итальянский премьер-министр Марио Драги задумался о возобновлении работы закрывшихся угольных электростанций. А занимающая второе место в Европе по добыче угля Польша вряд ли столкнется с жесткими требованиями остановить добычу.

Еврокомиссия также отложила публикацию своей энергетической стратегии, первоначально запланированную на среду. В этом документе подчеркивается необходимость развития энергетики на возобновляемых источниках и звучит призыв к более активному использованию "голубого" водорода, который делают из природного газа. Похоже, что в условиях украинского кризиса европейская энергетическая политика пойдет на доработку.

Автор: Билл Вирц (Bill Wirtz)