От слов к прицелу: что стоит за заявлениями минобороны Великобритании

Замглавы ведомства допустил возможность ударов Киевом по территории России с использованием английских вооружений

Российские войска 26 апреля продолжали наносить удары по военной инфраструктуре Украины. Самолеты и вертолеты ВКС поражали пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1», «Оса-АКМ», зенитные ракетные комплексы С-300, командные пункты, склады и другие объекты. В этот же день в Минобороны России прокомментировали заявление замглавы военного ведомства Великобритании Джеймса Хиппи о том, что удары по территории России британским оружием «не обязательно будут проблемой». В Минобороны РФ предупредили, что подобные действия «немедленно приведут к пропорциональному ответу».

1299 огневых задач

По данным Минобороны, высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки выполнено 36 ударов. Поражены командно-наблюдательный пункт 105-го батальона территориальной обороны, две артиллерийские батареи, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Славянска и Дружковки в ДНР, более 20 районов сосредоточения живой силы и техники.

Оперативно-тактической и армейской авиацией в ночь на 26 апреля поражено 87 военных объектов Украины, днём — ещё 33. В районах населённых пунктов Весёлое и Пришиб были уничтожены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса-АКМ». Ещё один «Бук-М1» был атакован у Славянска. Ракетные войска и артиллерия за сутки выполнили 1299 огневых задач.

В Минобороны привели данные: ночью «уничтожены около 500 человек личного состава противника, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, а в районе населенного пункта Рубцы Донецкой Народной Республики — более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс».

— В районе населенного пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены две установки реактивной системы залпового огня в районе населенного пункта Березовка, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе населенного пункта Комар, — перечислил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 19 украинских беспилотных летательных аппарата. Зенитными ракетными комплексами «Бук-М1» отражены удары украинских тактических ракет. Над населёнными пунктами Токмак Запорожской области и Сватово Харьковской области перехвачены две «Точки-У».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 украинский самолет, 110 вертолетов, 589 беспилотных летательных аппаратов, 272 зенитных ракетных комплекса, 2588 танков и других боевых бронированных машин, 292 установки реактивных систем залпового огня, 1124 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2403 единицы специальной военной автомобильной техники, — заявил Игорь Конашенков.

«Прямое провоцирование»

Во вторник в Минобороны России обратили внимание на заявление заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи. 26 апреля он сказал, что «не обязательно будет проблемой», если предоставленное Лондоном Киеву оружием будет использоваться для нанесения ударов по объектам на российской территории.

Генерал Конашенков подчеркнул: «прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу».

По его словам, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве.

— Находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран, "не обязательно будут проблемой" при принятии Россией решений на ответные действия, — сказал представитель Минобороны России.

Если раньше британские власти были подстрекателями, то теперь они открыто перешли к конкретным действиям, отметил в беседе с «Известиями» экс-замглавы МИД РФ и бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— И поставки вооружений, и призывы к нанесению ударов по нашей территории — можно ли себе представить обратное? Чтобы Россия призывала Ирландию или Шотландию нанести удары по территории Англии? Мы же такими вещами никогда не занимались, — подчеркнул эксперт. — Как бы ни складывались международные отношения, надо видеть границы дозволенного. А если переступить эти границы, это может привести к эскалации, к мировой войне, если англичане и дальше так будут продолжать себя вести. Пока они направляют добровольцев, а могут перейти к тому, что будут направлять советников в вооруженные силы Украины. Тогда это уже вмешательство в вооруженный конфликт на стороне одной из воюющих сторон. Они явно ведут дело к непредсказуемому обострению международной обстановки.

Угроза в Лимане

26 апреля начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России генерал-полковник Михаил Мизинцев привел данные о фактах бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям. Он рассказал, что в Лимане на территории ДНР в доме престарелых боевики украинских националистических формирований оборудовали опорный пункт и разместили тяжелое вооружение, при этом персонал и граждан пожилого возраста насильно удерживают в качестве «живого щита».

— В городе Николаеве боевики территориальной обороны подготовили очередную изощренную провокацию с многочисленными жертвами. С этой целью в микрорайоне Корабельный вблизи предприятия «Николаевский авиаремонтный завод» по улице Знаменская неонацистами установлены радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами, которые они планируют привести в действие при массовом скоплении мирных граждан и обвинить в этом российских военнослужащих, — заявил Мизинцев. — Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный запад, что этот и другие подобные кровавые фейки со стороны киевских властей о якобы «бесчинствах русских» в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ.

По словам генерала, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации были эвакуированы 10 715 человек, в том числе 1 723 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – уже 985 949 человек, из которых 178 814 детей.

Точными ударами

В Минобороны России 26 апреля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Старший лейтенант Джавад Мамутов с первых дней специальной военной операции выполняет задачи по ракетной поддержке наступающих российских подразделений. Действуя в составе батальонно-тактической группы (БТГ) ракетной бригады его расчет точными ударами поразил семь штабов украинских оперативно-тактических группировок, один военный аэродром и три системы ПВО.

— Личные действия старшего лейтенанта Джавада Мамутова позволили значительно уменьшить военный потенциал вооруженных формирований украинских националистов, что помогло развить стремительное наступление группировке российских войск, — отметили в Минобороны РФ.

Командир танка сержант Артем Салынов со своим экипажем принял участие в освобождении одного из хорошо укрепленных населенных пунктов. В ходе наступления танкисты уничтожили находящиеся на блокпосте «кочующий миномет» с экипажем и боеприпасами, а также танк, БМП и более 10 боевиков. Непосредственно на подходе к жилым кварталам экипаж Артема Салынова сжег четыре грузовых автомобиля, в которых перевозились боеприпасы.

При въезде в населенный пункт танкисты обнаружили, что дорога к нему, а также вся прилегающая местность заминирована. Расстреляв часть мин из танкового пулемета, сержант вызвал цепную детонацию боеприпасов, создав безопасный коридор. По нему российские мотострелки стремительно вошли в населенный пункт, выбив украинские формирования.

Колонна под руководством заместителя командира батальона майора Сергея Дремлюги одновременно попала под сильный авиационный удар и минометный обстрел. Мгновенно сориентировавшись, майор начал выводить колонну из-под огня. Во время маневра российские войска вышли на две укрепленные украинские позиции и сходу атаковали их.

Умелое управление Сергея Дремлюги позволило российским войскам уничтожить до 15 боевиков. Оставшиеся силы противника, понимая бесполезность сопротивления, отступили, отметили в российском военном ведомстве.

Антон Лавров