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Российская газета

Российские военные в ходе спецоперации применяют на военной технике специальную маскировку

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Для маскировки новейших танков и комплексов "Искандер" используют специальные "стелс-накидки".
Для маскировки новейших танков и комплексов "Искандер" используют специальные "стелс-накидки".
Источник изображения: РИА Новости

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине применяют на военной технике специальную маскировку, которая снижает видимость в инфракрасном и радиолокационном диапазоне.

Маскировочные накидки, которые работают по принципу "стелс", используют для укрытия новейшей техники - танков Т-90М "Прорыв" и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". В частности, Росгвардия опубликовала видео, разгрома танковой группы украинских националистов в Харьковской области. На кадрах можно увидеть новейший российский основной боевой танк Т-90М "Прорыв-3", у которого башня и корпус, в том числе со стороны бортовых проекций, плотно укрыты в специальную защитную "стелс-накидку" зеленого цвета. Такая маскировка делает машину практически незаметной для самых современных приборов наблюдения. Аналогичную маскировку можно заметить на кадрах, которые были показаны на одном из федеральных каналов, рассказывающих о работе комплексов "Искандер" на Украине.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник, маскировка представляет собой синтетический материал, который надевается сверху на технику в виде чехлов или покрытий. Эта ткань снижает уровень теплового излучения, например, танка в несколько раз. Получается, что танк практически сливается с фоновой поверхностью. В радиолокационном диапазоне существенно сокращается дальность обнаружения техники. В первую очередь такая маскировка необходима для снижения заметности техники вражескими беспилотниками и самолетами-разведчиками. Агентство отмечает, что покрытие также может раскрашиваться в камуфлирующие цвета. Это снижает заметность техники в видимом оптическом диапазоне.

У танка Т-90М башня и корпус, в том числе со стороны бортовых проекций, плотно укрыты в специальную защитную "стелс-накидку" зеленого цвета

Российская оборонка уже давно разрабатывает специальные маскировочные средства. Для эффективного прикрытия техники разрабатываются радиопоглощающие материалы, которые предназначены для снижения заметности и дальности обнаружения техники за счет уменьшения их эффективной поверхности рассеивания.

Известно о разработке томских ученых, создавших материал, который позволяет объекту максимально "сливаться" с окружающей средой в инфракрасном спектральном диапазоне. Этот камуфляж закрывает выделяющие тепло объекты.

Внутренний слой камуфляжа выполнен из теплоизоляционного материала и обеспечивает снижение теплового излучения объекта. Его термостойкость составляет 150 градусов. Промежуточный слой изготовлен из материала, обладающего охлаждающими свойствами, а внешний слой - из материала с включением наночастиц. Кроме того, специалисты разработали целый комплекс-хамелеон, который способен менять цвет, а также имитировать сложные изображения, вплоть до листвы.

Он создан из небольших пластин электрохрома, к каждой из которых подведены электропровода. Боевую машину закрывают таким "хамелеоном", затем с помощью видеокамер комплекс сканирует все окружающее пространство, анализирует цвета и основные формы ландшафта. Затем он дает команду покрытию создать камуфляжный рисунок, который позволит машине полностью слиться с местностью.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Т-90 "Владимир"
Компании
Росгвардия
Проекты
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