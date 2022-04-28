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Газета.ru

«Конструкция «Абрамса» обречена. Он не конкурент «Армате»

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Танк M1A2 Abrams
Танк M1A2 Abrams.
Источник изображения: Global Look Press

В США создадут четвертую версию танка M1A2 Abrams

Пентагон анонсировал очередную модернизацию танка «Абрамс» - до уровня M1A2 Abrams SER v4. «Газета.Ru» разбиралась, в чем состоит модернизация и чем эта версия машины будет отличаться от предыдущих.

Нынешняя модернизация танка «Абрамс» станет уже четвертой после его принятия на вооружение армии США. «Абрамс» получит новые прицелы, боевую информационно-управляющую систему IVIS, усиленное бронирование башни, а кроме того - новые приборы наблюдения и тепловизор третьего поколения, который интегрируют в оптические приборы командира и наводчика, что позволит увеличить дальность обнаружения целей. Также танк оснастят цветными камерами.

«Эта технология, которая даст экипажам танков возможность идентифицировать цели противника на большем расстоянии, чем когда-либо прежде», - отметили в официальном пресс-релизе американского военного ведомства.

Ранее сообщалось о намерении Польши усилить танковый парк своей армии покупкой в США 250 модернизированных М1А2 Abrams третьей версии - SEPv3. Сумма сделки составит $4,74 млрд. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал меморандум о закупке «Абрамсов» прямо в расположении 1-й Варшавской бронетанковой бригады в Весоле. Госдепартамент и Конгресс США выдали одобрение на реализацию продажи. Машины должны заменить советские Т-72.

Танки Abrams считаются не только самыми тяжелыми, но и одними из самых дорогих в мире. Армия США закупала SEPv3 по контракту по цене $5,5-6,1 млн за единицу у компании General Dynamics

«Судить о достоинствах того или иного танка можно лишь по результатам его боевого применения. С «Абрамсами» российской армии сталкиваться не доводилось, но, судя по характеристикам, это серьезная техника. С мощной пушкой, усиленным бронированием и средствами наведения. Как и любая другая бронетехника, он уязвим для средств поражения противотанковыми средствами. Во время войны в Ираке, к примеру, несколько «Абрамсов» было подбито из ручных гранатометов», - рассказал «Газете.Ru» бывший командующий 58-й армии генерал-лейтенант в отставке Анатолий Хрулев.

Генерал отметил два основных преимущества американского танка - это его скорострельность и автоматическая система управления огнем. По мнению Хрулева, последняя модернизация «Абрамсов» движется также в направлении совершенствования этих характеристик - за счет улучшения средств навигации и прицеливания.

«Любой танк как таковой представляет из себя три составляющих - шасси на гусеничной базе, бронированные башню и корпус, плюс вооружение в виде пушки и пулеметов. Ничего другого, как и в велосипеде, придумать невозможно. Можно лишь усовершенствовать все это до новых возможностей», - добавил Хрулев.

В ноябре 2021 года американский портал Army Recognition сообщал, что четвертая версия «Абрамса» будет иметь «радикальные обновления, в танк планируется интегрировать беспилотную башню и другие новации». По данным из открытых источников пока концепция беспилотной башни для «Абрамаса» официально Пентагоном не обсуждается.

По мнению военного эксперта Андрея Махненко «Абрамс» свои возможности для модернизации «практически выработал».

«Его нельзя улучшать до бесконечности. Это будет уже только украшательство. Есть физические пределы для улучшения тактико-технических характеристик любой боевой машины. Новая камера не сделает танк быстрее или маневреннее. По большому счету это, вероятно, последняя модернизация «Абрамса».

Было много разговоров про необитаемую башню, как у российской «Арматы». Но в этом случае нужно менять всю конструкцию танка. Проще построить новый. Конструкция танка «Абрамс» обречена. Он не конкурент «Армате». В General Dynamics сейчас работают над проектом танка GDLS MPF, где как раз будет необитаемая башня», - рассказал Махненко.

В свою очередь, военный эксперт, полковник запаса Григорий Зуевич считает «Абрамс» изначально "очень переоцененным".

«Этот танк большей частью популярен в Австралии, Саудовской Аравии, в Египте и ряде стран Ближнего Востока. Он достаточно тяжелый и не слишком поворотливый. Опять же, запас хода у «Абрамса» ограничен. Он подходит для локальных сражений на открытой местности. К месту боевых действий эти танки нужно доставлять железнодорожными и автомобильными платформами, что снижает их оперативность в развертывании», - заключил Зуевич.

Виктор Сокирко


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Страны
Австpалия
Египет
Ирак
Польша
Саудовская Аравия
США
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M1 Abrams
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