МО РФ показало, как организовано материально-техническое обеспечение в полевых условиях

В военной спецоперации на Украине задействованы не только боевые подразделения, но и тыловые, которые обеспечивают бойцов всем необходимым. Минобороны России опубликовало кадры организации материально-технического обеспечения подразделений в полевых условиях.

Тыловые подразделения Западного военного округа в одном из новых районов дислокации развернули полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ, а также другие объекты.

Условия созданы и для техники - один развернутый полевой заправочный пункт может обеспечить одновременную заправку до 10 машин.

При этом позиция выбирается так, чтобы безопасно залить топливо. Машины не глушатся, чтобы можно было быстро сменить позиции и не допустить потерь личного состава и техники.

"Основная моя задача состоит в бесперебойном обеспечении горюче-смазочными материалами и заправке техники. Заправляем разную технику, начиная от колесной, заканчивая гусеничной. Данная машина способна заправить 10 танков приблизительно за 15 минут. После чего танки способны продолжить боевую задачу и приступить к маршу", - рассказал командир роты подвоза горючего по имени Артур.

В палатках хлебозавода развернуты подвижные цеха. "Домашний хлеб" получается свежим, пышным и румяным. "Секрета нет, это простое тесто, обычное. Мука, дрожжи, вода, соль, сахар и масло, разумеется, для большей вкусности и сытности хлеба. Мешаем его легко. Просеиваем муку. Потом - вода, дрожжи и сахар. Ждем, когда они поднимутся. Смешиваем, добавляем также водно-солевой раствор и масло", - рассказал хлебопек.

Также для военнослужащих организовано горячее питание. Для этого специалисты продслужбы развернули автономные мобильные пункты питания, оборудованные новейшим кухонным оборудованием. "В рамках спецоперации солдат кормят так же, как в повседневной жизни. Стараемся готовить так, чтобы блюда не повторялись.

Также выдаем дополнительно промежуточное питание: сок в индивидуальной упаковке, карамель, сало, паштет, лук. В полевых условиях каша идет с консервами.

Стараемся раз или два раза в неделю приготовить какое-нибудь сложное блюдо, наиболее вкусное", - рассказал начальник продслужбы Эдуард.

После выполнения задач военнослужащие могут поменять белье, постирать вещи и принять душ в полевом банно-прачечном комплексе. Причем он может свертываться и развертываться за полчаса, менять свое местоположение и снова приводиться в эксплуатацию.

Иван Петров