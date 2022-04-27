Сергей Горбачев предположил, какая судьба может ожидать затонувший крейсер «Москва»

Капитан 1-го ранга запаса, служивший в Черноморском флоте, исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополь Сергей Горбачев рассказал в комментарии ФАН, какая может ждать судьба затонувший накануне в Черном море ракетный крейсер «Москва».
Пока, говорит эксперт, вопрос будущего крейсера однозначного ответа не предусматривает, потому что пока никакой информации о том, в каком районе, на какой глубине затонул корабль, какие были боевые повреждения, вплоть до того, каким образом он позиционируется на грунте, нет.
Он напомнил об инциденте 1974 года, когда затонул большой противолодочный корабль «Отважный» возле Севастополя (тогда погибли 24 моряка и курсанта). Корабль затонул на глубине более 160 метров, водолазов туда спускали, они работали, что-то демонтировали, но когда начался осенне-зимний период, руководство все посчитало, продумало и решило корабль взорвать для того, чтобы все технические средства и оружие невозможно было снять с корабля.
|Памятник морякам корабля «Отважный».
|Источник: Prt scr Яндекс Карты
Второй случай произошел несколько лет назад: корабль разведчик «Лиман» у Босфора был протаранен гражданским судном и затонул. К счастью, никто не погиб. Но с учетом особенностей территории, где он затонул (у побережья Турции) было принято решение специально провести работы на нем и подорвать.
Ранее ФАН сообщал, что в пределах дальности пуска «Кинжала» неуязвимых целей для Минобороны РФ нет.
Дарья Сергеева