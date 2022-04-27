Сергей Горбачев предположил, какая судьба может ожидать затонувший крейсер «Москва»

Капитан 1-го ранга запаса, служивший в Черноморском флоте, исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополь Сергей Горбачев рассказал в комментарии ФАН, какая может ждать судьба затонувший накануне в Черном море ракетный крейсер «Москва».

Пока, говорит эксперт, вопрос будущего крейсера однозначного ответа не предусматривает, потому что пока никакой информации о том, в каком районе, на какой глубине затонул корабль, какие были боевые повреждения, вплоть до того, каким образом он позиционируется на грунте, нет.

«Многие факторы должны сказать о том, стоит ли принимать то или иное решение. Однозначно, я так думаю, этот район, где находится крейсер на дне, охраняется нашими силами. Это делается для того, чтобы никто не мог пробраться туда, в подводном режиме провести какие-то работы по демонтажу ― ведь крейсер утонул в боезапасом состоянии, с ракетами, с соответствующими техническими средствами и так далее», ― говорит Сергей Горбачев.

Он напомнил об инциденте 1974 года, когда затонул большой противолодочный корабль «Отважный» возле Севастополя (тогда погибли 24 моряка и курсанта). Корабль затонул на глубине более 160 метров, водолазов туда спускали, они работали, что-то демонтировали, но когда начался осенне-зимний период, руководство все посчитало, продумало и решило корабль взорвать для того, чтобы все технические средства и оружие невозможно было снять с корабля.

Памятник морякам корабля «Отважный». Источник: Prt scr Яндекс Карты

Второй случай произошел несколько лет назад: корабль разведчик «Лиман» у Босфора был протаранен гражданским судном и затонул. К счастью, никто не погиб. Но с учетом особенностей территории, где он затонул (у побережья Турции) было принято решение специально провести работы на нем и подорвать.

«С учетом того, что «Москва» была с боезапасом, в том числе и ударными ракетами типа «Вулкан», то это говорит о том, что какие-то работы будут организованы, но чем они завершаться и какова будет их цель, понять сложно. Безусловно, при большом желании корабль можно было бы поднять, но здесь уже вопрос целесообразности», ― заключил Сергей Горбачев.

Ранее ФАН сообщал, что в пределах дальности пуска «Кинжала» неуязвимых целей для Минобороны РФ нет.

Дарья Сергеева