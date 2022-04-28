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Военное обозрение

Венгрия закупила партию чешских учебно-боевых самолётов L-39NG

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Источник изображения: topwar.ru

Венгрия закупает крупную партию учебно-боевых самолетов L-39NG разработки и производства чешской компании Aero Vodochody. Как сообщает пресс-служба компании, контракт уже подписан.

Подробности соглашения не раскрываются, как и сумма, которую заплатит Будапешт за самолеты. На данный момент известно, что всего ВВС Венгрии получат 12 новых самолетов L-39NG в двух модификациях. Восемь самолетов будут поставлены в версии учебно-тренирововочного самолета для подготовки пилотов, а еще 4 (четыре) в разведывательном. Эти самолеты будут оснащены подфюзеляжной электронно-оптической системой. Поставки самолетов начнутся в 2024 году.

L-39NG (NG — Next Generation, новое поколение) является новейшей версией чехословацкого учебно-боевого самолёта L-39 Albatros, совершившего первый полёт в 1968 году и производившегося для ВВС СССР и стран социалистического лагеря. Его обновлённая версия L-159, разработанная в 90-е годы, состоит на вооружении ВВС Чехии, Венгрии, Ирака, а также используется частной американской военной компанией Draken International.

Новый самолет получил композитное крыло и лишился дополнительных топливных баков, которые у базового Albatros располагались на законцовках крыла. Вместо советского реактивного двигателя АИ-25ТЛ на L-39NG поставили модернизированный американский FJ44-4M. Также на L-39NG установлено новое бортовое радиоэлектронное оборудование компании Genesys Aerosystems и индикатор на лобовом стекле Speel Praha. В общей сложности более половины узлов и агрегатов самолета заменено на новые.

Длина L-39NG составляет 12 метров, а размах крыла — 9,6 метра. Максимальная взлетная масса учебного самолета составляет 5,8 тонны. Он может развивать скорость до 775 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 2,6 тысячи километров. Самолет оснащен пятью точками подвески для различных типов оружия общей массой до 1,2 тонны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Ирак
Россия
США
Чехия
Продукция
L-159
L-39
Компании
Aero Vodochody
Draken Int
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