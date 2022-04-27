Патрушев заявил, что возможен распад Украины на несколько государств

Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что действия Запада и Киева могут привести к распаду Украины на несколько государств.

"Итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств", - заявил Патрушев в интервью "Российской газете".

По его словам, "трагические сценарии мировых кризисов как в прошлые годы, так и сегодня навязываются Вашингтоном".

"В отличие от России, заинтересованной в скорейшем завершении специальной военной операции и минимизации потерь со всех сторон, Запад настроен на ее затягивании хоть до последнего украинца", - сказал Патрушев.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран осуществляет поставки Украине вооружения и военной техники.