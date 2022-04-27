Немцы установили рекорд высоты для водородных самолетов.

Немецкая компания H2FLY рассказала, что ее пассажирский водородный самолет HY4 впервые для своего типа поднялся на высоту более чем 2200 метров, а также совершил перелет между двумя аэропортами.

Многие развитые страны активно переводят транспорт на углеродно нейтральные двигательные установки. В автомобилях инженерам удалось добиться больших успехов, поэтому электромобили быстро завоевывают рынок, а в некоторых странах они уже обогнали машины с ДВС. В авиации тоже есть проекты электросамолетов и электрических аэротакси, но все они сталкиваются с пока не решенной проблемой: современные аккумуляторы имеют слишком большую массу и хранят слишком мало энергии, чтобы создать хотя бы среднемагистральный электрический самолет. Из-за этого авиастроительные компании также разрабатывают технологии для водородных самолетов, потому что это топливо само по себе обладает гораздо большей удельной энергией, то есть дает больше энергии при той же массе, что и другие виды топлива. Впрочем, у водородных самолетов эффективность топлива компенсируется необходимостью использовать большие и тяжелые баки высокого давления. Из-за этого пока не ясно, какой из типов самолетов в итоге окажется оптимальным.

Водородный самолет HY4 совершил первый полет в 2016 году. Он выполнен на базе двухфюзеляжного электросамолета Pipistrel Taurus Electro G4, рассчитанного на четверых человек. В нем установлено два бака, вмещающих по девять килограмм водорода, и топливные элементы, преобразующие его в электричество для двигателя и литий-ионных аккумуляторов, увеличивающих пиковую мощность. Предполагается, что в идеальных условиях и минимальной загрузке самолет может пролететь до полутора тысяч километров.

12 апреля H2FLY провела очередные испытания HY4 и установила сразу два рекорда для водородных самолетов. Во-первых, он поднялся на высоту 7230 футов (2200 метров). Во-вторых, самолет впервые перелетел между двумя аэропортами, вылетев из Штутгарта, где находится штаб-квартира компании, и добравшись до Фридрихсхафена, где машину впервые покажут публике на авиашоу 27 апреля. Расстояние перелета составило 124 километра. Ранее все тестовые полеты выполнялись в районе Штутгарта.

HY4 выполняет роль летающей лаборатории, на которой инженеры проверяют технологии, необходимые для более крупного проекта — 40-местного пассажирского лайнера. Предполагается, что он сможет преодолевать до 2000 километров на скорости более 500 километров в час.

Григорий Копиев