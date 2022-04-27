Малайзия готова помочь России с полупроводниковой продукцией.

Малайзия — одна из самых больших экспортёров полупроводников с ежегодным объёмом в 8,7 миллиарда долларов

В интервью РИА Новости посол Малайзии в Москве Бала Чандран заявил, что власти его страны рассмотрят любой запрос со стороны России, касающийся поставок полупроводников и электроники.

Малайзийская промышленность ориентирована на рынок. И я вполне уверен, что любой запрос российской стороны, касающийся поставок такой продукции, будет рассмотрен. — Бала Чандран.

Посол Малайзии в Москве добавил, что пока ничего не знает о возможных переговорах на правительственном уровне, но при этом выразил надежду на диалог между бизнесменами.

Малайзия — один из самых больших экспортёров полупроводников с ежегодным объёмом в 8,7 миллиарда долларов. Сектор электроники обеспечивает почти шесть процентов ВВП Малайзии. Поэтому я рад, что вы затронули эту тему. Мы — торговое государство. Поэтому, конечно, наш бизнес-сектор будет реагировать на спрос и предложение продукции на мировой рынок, включая полупроводники и электронные устройства. — Бала Чандран.

После начала спецоперации западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы в банковском секторе и о поставках высокотехнологичной продукции. Малайзия и Вьетнам договорились не поддерживать санкции против России.