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Малайзия готова помочь России с полупроводниковой продукцией

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Малайзия готова помочь России с полупроводниковой продукцией
Малайзия готова помочь России с полупроводниковой продукцией.
Источник изображения: ixbt.com

Малайзия — одна из самых больших экспортёров полупроводников с ежегодным объёмом в 8,7 миллиарда долларов

В интервью РИА Новости посол Малайзии в Москве Бала Чандран заявил, что власти его страны рассмотрят любой запрос со стороны России, касающийся поставок полупроводников и электроники.

Малайзийская промышленность ориентирована на рынок. И я вполне уверен, что любой запрос российской стороны, касающийся поставок такой продукции, будет рассмотрен. — Бала Чандран.

Посол Малайзии в Москве добавил, что пока ничего не знает о возможных переговорах на правительственном уровне, но при этом выразил надежду на диалог между бизнесменами.

Малайзия — один из самых больших экспортёров полупроводников с ежегодным объёмом в 8,7 миллиарда долларов. Сектор электроники обеспечивает почти шесть процентов ВВП Малайзии. Поэтому я рад, что вы затронули эту тему. Мы — торговое государство. Поэтому, конечно, наш бизнес-сектор будет реагировать на спрос и предложение продукции на мировой рынок, включая полупроводники и электронные устройства. — Бала Чандран.

После начала спецоперации западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы в банковском секторе и о поставках высокотехнологичной продукции. Малайзия и Вьетнам договорились не поддерживать санкции против России.

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Страны
Вьетнам
Малайзия
Россия
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1 комментарий
№1
27.04.2022 11:41
Вот и интересно кому принадлежат малазийские предприятия, производящие процессоры Intel и т.п. ? Смогут они производить продукцию в обход санкций?
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