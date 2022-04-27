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Техкульт

Американским военным удалось передать 1,6 кВт энергии по воздуху на один километр

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Антенна


Идея беспроводной передачи электроэнергии на большие расстояния существует уже более века. Ее реализацией, но с использованием современных технологий, последнее время активно занимается Военно-морская исследовательская лаборатория США (NRL), ученым которой удалось передать 1,6 кВт энергии на расстояние километра.

Принцип передачи прост и понятен. Преобразованное в микроволны электричество собирается в плотный луч и передается на приемник, который состоит из элементов — ректен. Их основа — дипольная антенна Х-диапазона с радиочастотным диодом. В момент прохождения электроэнергии через ректену она начинает генерировать постоянный ток. Проект Пентагона, получивший название SCOPE-M, был поручен группе исследователей NRL, возглавляемой Кристофером Роденбеком.

Приемная антенна

Элементы SCOPE-M были установлены на исследовательском полигоне в Блоссом-Пойнте (штат Массачусетс) и в Массачусетском технологическом институте (MIT). Устройство передавало СВЧ-энергию частотой 10 ГГц, что надежно гарантирует работу даже в дождливую погоду при потере мощности меньше 5%, а также безопасность для находящихся поблизости животных и людей. SCOPE-M продемонстрировал хорошую 60-процентную эффективность, что по мнению разработчиков, не является пределом. В дальнейшем эта технология может использоваться для передачи электроэнергии от мощных солнечных орбитальных электростанций на Землю в круглосуточном режиме.

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