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Техкульт

Армия США наконец готова отказаться от винтовок семейства М16

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ХМ5 Sig Sauer

В минувший вторник пришло сообщение о том, что армия США наконец определилась со своим новым стрелковым оружием — речь идет о штурмовой винтовке ХМ5 и ручном пулемете ХМ250 немецкой компании Sig Sauer. Принятие их на вооружение будет означать смену поколений американского армейского оружия ближнего боя. Они заменят своих устаревших предшественников — карабин М4А1 и пулемет М249.

Новинки будут оснащены системой управления огнем ХМ157 и оптическим устройством для наблюдения и поражения целей на большой дальности. Новое оружие получат подразделения пехоты, спецназа, инженерные и другие боевые части. Одна из основных причин перевооружения — слабые пробивные характеристики патрона калибра 5,56 мм карабина М4А1 и пулемета М249, которым «не по зубам» современные армейские бронежилеты. Характеристики ХМ5 пока неизвестны, однако, как утверждают эксперты, они во многом соответствуют ее гражданской версии — MCX Spear, то есть винтовка имеет длину 80,6 см и вес 3,8 кг. В ней используется двухступенчатый спусковой крючок и магазин на 20 патронов. Штурмовая винтовка будет оснащена глушителем, что значительно расширит возможности ее применения.

ХМ250 Sig Sauer

ХМ250 представляет собой уменьшенную версию пулемета MG-38 компании Sig Sauer. У новинки вдвое большая эффективность стрельбы и уменьшенный на 40 % вес. Сохранена ленточная подача патронов, при уменьшенной отдаче и улучшенной кучности. Пулемет также оснащен глушителем. Обе модели разработаны под калибр .277 с новым патроном калибра 6,8 мм, который превосходит по летальности и дальности боеприпасы предыдущих поколений — 5,56 и 7,62-мм патроны. В планах Армии США приобрести 250 000 штук ХМ5 и ХМ250. При поступлении на вооружение они получат обозначения М5 и М250. Однако о полном перевооружении всей армии речь пока не идет (общая численность армии, резерва и нацгвардии США составляет около 1 010 000 человек). В первую очередь перевооружение коснется элитных частей, остальным пока придется довольствоваться карабинами М4А1.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M16
M249
M4 Carbine
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