Сasus belli космического противостояния: вопросы испытаний противоспутниковых систем

Дмитрий Литовкин — о моратории на испытания противоспутникового оружия

Вице-президент США Камала Харрис в начале прошлой недели заявила, что США вводит мораторий на испытания противоспутникового оружия. "Эти тесты опасны, и мы не будем их проводить", — сообщила она во время посещения военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния, призвав и остальные страны присоединиться к Америке в этом вопросе вне зависимости от того, изучают они космическое пространство или нет.

При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил: "Провели и завершили [американцы] эти мероприятия, а теперь правительство [США] пытается изобразить из себя "голубя мира". Глава Роскосмоса заявил, что в скором будущем оружие массового поражения в космосе может стать новой реальностью и у США уже есть некоторые наработки, например засекреченный мини-шаттл X-37B, который способен переносить оружие и разведывательные аппараты. Рогозин также подчеркнул, что у Китая и России имеется предложение по договору о запрете выведения оружия в космос, однако США не спешат присоединиться к этой инициативе.

Кроме того, "надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата — это третья мировая война. То есть это "casus belli (случай (для) войны — прим. ТАСС) однозначно совершенно", добавил Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".

"Звезда смерти"

Противоспутниковое оружие существует с начала эры космонавтики. Достаточно вспомнить исследовательскую советскую станцию "Алмаз" — уникальный космический аппарат, предназначенный для изучения космического пространства. Впервые он вышел на орбиту планеты в апреле 1973 года под именем "Салют-2". Ведущий конструктор "Алмаза" Владимир Поляченко рассказывал мне некогда, что создание станции дало мощный импульс развитию всего спектра систем космической техники: военной, научной, гражданской и вдохнуло жизнь в разработки новых космических систем, аппаратуры, технологий. Так, орбитальные станции "Салют" и "Мир" напрямую ведут свое начало от орбитально-пилотируемой станции "Алмаз". Международная космическая станция (МКС) заимствовала от проекта главный служебный модуль "Звезда", а от транспортного корабля — грузовой и научный модуль "Заря".

Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов также отмечал, что генконструктор НПО машиностроения Владимир Челомей предложил уникальную концепцию космической станции для решения оборонных, научных и народно-хозяйственных задач. "Был создан мощный космический аппарат, намного превосходящий все созданное к тому времени в мире. Многие из возможностей ОПС засекречены до сих пор", — сообщил он.

Действительно, аппарат массой 20 т, который выводился на орбиту ракетой-носителем УР-500К, был для своего времени (да во многом и сегодня) уникальным. Видеосъемку наземных объектов на нем вели 14 фотоаппаратов, в том числе длиннофокусный "Агат" с диаметром линзы 2 м (сегодня его можно увидеть в Музее космонавтики в Москве). Он был способен снять бортовые номера самолетов, стоящих на палубе авианосцев США, а также подробно сфотографировать местность. К фотооптике прилагались еще и радиолокаторы — при наложении оптического и электронного изображений одной и той же местности получалась цифровая карта, которую вводили в систему наведения крылатых ракет. Помимо всего прочего, "Алмаз" получил автоматическую пушку 23 мм, а в дальнейшем арсенал станции пополнили две ракеты "космос — космос". На мой взгляд, если судить по 1970-м годам, то "Алмаз" могла бы быть прототипом "Звезды смерти" для саги американского режиссера Джорджа Лукаса.

Что касается самих США, то еще в 1962 году, не запустив ни одного космического аппарата, они провели испытания системы Program 505, которая включает противоракету-перехватчик Nike Zeus DM-15S. Тогда с атолла Кваджалейн ракета поднялась на высоту 560 км и поразила условную цель. Согласно ее характеристикам, в боевых условиях каждая такая ракета несла бы ядерный заряд в 1 Мт и гарантированно могла бы вывести из строя в ближнем космосе баллистические ракеты или спутники. В 1966 году Program 505 сменила еще более совершенная противоспутниковая система — Program 437, в основе концепции применения которой лежала баллистическая ракета средней дальности Thor.

К счастью, что СССР, что США кроме подтверждения возможности использования противоспутниковых систем дальше не пошли. Возможно, из-за того, что космос тогда монопольно принадлежал двум странам, которые по большому счету все же способны были на земле договориться о разделе сфер влияния. Свидетельство тому — соглашения о неразвертывании оружия в космосе.

Космический пасьянс

Идиллию подпортил Китай. Раз нельзя развертывать противоспутниковые системы в космосе, их можно развернуть на земле. Начиная с 2005 года Пекин провел несколько тестов собственных противоспутниковых систем. Подтверждением этого стало прямое поражение метеоспутника FY-1C в январе 2007 года. В 2015 году американские издания сообщали, что "Китай провел восемь испытаний противоспутниковых ракет" и что КНР готовится к испытаниям внеатмосферной ракеты Dong Neng-3 (DN-3), которая предназначена для уничтожения спутников. На одном из китайских военных объектов были якобы даже зафиксированы соответствующие подготовительные работы, а Пекин, мол, объявил о закрытии воздушного пространства в зонах, где, предположительно, пройдет траектория полета DN-3.

Базой для создания DN-3 стала трехступенчатая твердотопливная ракета мобильного запуска Kuaizhou-1 (KZ-1A) разработанная китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией CASIC. Ракета KZ-1A состоит из трех твердотопливных ступеней и четвертой на жидком топливе. Размер машины равен примерно 20 м, стартовая масса — около 30 т. Американские эксперты по вооружениям уверены, что DN-3 способна поражать разведывательные и навигационные спутники США, которые находятся на орбитах от 300 км до 1 тыс. км.

Объявившие мораторий американцы тоже не так просты. Сегодня в море находится несколько десятков кораблей с ракетными комплексами Aegis. Они способны не только выполнять функцию противоракетного зонтика, но и обладают возможностью поражать космические цели. Так, в феврале 2008 года ракета RIM-161 Standard Missile 3 комплекса Aegis сбила американский военный спутник USA-193, вышедший на нерасчетную орбиту. В 2019 году свой спутник-мишень Microsat-R на высоте около 300 км ракетой Mission Shakti уничтожила Индия, тем самым став четвертой страной в мире, которая провела испытание противоспутникового оружия, после США, России и Китая.

Что же касается современной РФ, то здесь стоит сказать о системе С-550. О ее существовании официально сообщил в 2021 году министр обороны Сергей Шойгу на традиционном совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса с президентом Владимиром Путиным. Глава военного ведомства рассказал, что Минобороны испытало "первую систему стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550", уточнив, что ее поставки намечены до 2025 года. По его словам, система будет построена с использованием мобильной пусковой установки. На этом подробности — по военному обыкновению — закончились.

Впрочем, американское экспертное сообщество поспешило напомнить, что еще в ноябре 2015 года состоялся первый успешный пуск ракеты. В марте 2018 года в Плесецке провели шестые испытания противоракеты А-235 комплекса "Нудоль" и первые со штатной подвижной пусковой установки. В январе 2019 года на телеканале CNBC со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе сообщали об успешном испытании Россией ракеты противоспутникового перехвата. Также заявлялось о том, что в 2020-м было объявлено о принятии машины на вооружение в РФ. Финалом сбора информации по РФ в этом вопросе стало поражение на орбите давно неработающего советского спутника "Целина-Д" в ноябре 2021 года Россией. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен тогда обвинил РФ в том, что она испытала противоспутниковую ракету с прямым выведением на орбиту, и назвал маневры "разрушительными и безрассудными". В результате этих действий, отметил он, в космическом пространстве возникло более 1,5 тыс. осколков, которые "можно отследить". При этом Блинкен почему-то забывает, что в 2008 году после уничтожения американцами своего USA-193 образовалось 174 фрагмента, а после индийских экспериментов — 128, согласно данным американского аналитического центра Secure World Foundation. При этом размеры этих останков требуют сравнения.

Орбитальная свалка

Нужно учитывать, что осколки напрямую угрожают безопасности космических полетов. Причем поражение ими иностранного космического аппарата может быть воспринято как нападение. Доказать же обратное будет весьма сложно.

Почетный академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Герберт Ефремов отметил, что сегодня "в космическом пространстве находится более 23 тыс. наблюдаемых и каталогизированных искусственных космических объектов размером более 10 см… Более мелких частиц, которых не видно, на порядки больше. И неуправляемое крошево таких несчитаных осколков летает со скоростями по отношению к действующим спутникам от 1 тыс. до 15 тыс. м/с. Представьте себе стальной шарик объемом примерно 1 куб. см. Это пуля массой 7,9 г. Представьте кубик размерами 5х5х5 см — это граната массой в килограмм".

Ефремов отмечает, что еще в 1960-х годах, когда СССР первым разработал и поставил на вооружение систему космического перехвата ИС ("Истребитель спутников" — разработки НПО машиностроения), мы "задумывались о засорении космоса — предпочтительным являлось размещение истребителя перед мишенью по направлению движения, с выстрелом "назад", чтобы поражаемые частицы ускоренно спускались на Землю. В перспективе шрапнель должна была создаваться на основе разработанных быстроразлагаемых под воздействием солнечных лучей материалов".

Смею предполагать, что и американские, и российские чиновники, а также главы других стран и космических агентств прекрасно понимают, что из-за уже имеющегося мусора в ближайшее время безопасные полеты в космос перестанут быть возможными. Осваивая новое пространство, проводя испытания противоспутниковых систем, тем самым создавая все больше таких "мусорных угроз", нельзя забывать об ответственности. Возможно, именно поэтому еще в декабре 2021 года после испытания российского спутникового перехватчика в ответ на вопрос американской газеты The New York Times: "Будет ли Россия проводить новые испытания противоспутниковых систем?" — глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил: "Cкорее нет, чем да". Как мне кажется, уже тогда с опережением представитель России тем самым продемонстрировал некую солидарность с американским вице-президентом.

Дмитрий Литовкин