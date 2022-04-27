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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

БПЛА и искусственный интеллект на Международной Выставке ИНТЕРПОЛИТЕХ-2022

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Интерполитех
Интерполитех.
Источник изображения: www.interpolitex.ru

В период с 18 по 20 октября 2022 года проводится 26-я Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2022» (Москва, МВЦ «КрокусЭкспо», павильон № 1).

Выставка, в едином пространстве объединит бизнес-сообщество и представителей органов власти, силовых структур и ведомств в формате B2B.

Участниками и посетителями выставки станут представители коллегии ВПК России, Минобороны России, МВД России, МЧС России, Минцифры России, Минюста России, ФСО России, ФСБ России, в т.ч. ПС ФСБ России, Росгвардии, Минпромторга России, руководители и представители рабочих и вспомогательных органов Организации Договора о коллективной безопасности, Объединенного штаба ОДКБ, органов государственной власти, посольств, торговых представительств иностранных государств.

Приглашаем Вас принять участие в экспозиции «Беспилотные системы, робототехника и искусственный интеллект» для демонстрации своей продукции и новейших разработок по следующим тематикам:

  • робототехнические комплексы и системы военного, специального и двойного назначения;
  • системы управления (эксплуатация, силовые установки, тренажеры);
  • целевое оборудование, размещаемое на робототехнических комплексах и системах;
  • роботы телеприсутствия;
  • экзоскелеты и роботизированные протезы;
  • профессиональные сервисные роботы (военные роботы, системы контроля, роботы для мониторинга объектов с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций, мобильные платформы для общего использования);
  • персональные сервисные роботы (роботы пылесосы, медицинские, развлекательные, гуманоидные и образовательные роботы, роботы спортивные помощники);
  • системы «Умный дом»;
  • БПЛА (беспилотники/коптеры/дроны,глайдеры) боевые роботы, распределенные системы интеллекта, взаимодействия и обучения;
  • новые типы автономных источников питания;
  • нормативно-методические и организационно-технологические решения;
  • проекты с использованием беспилотных комплексов.

Формируемая деловая программа мероприятий выставки включает актуальную повестку по обсуждению и решению ключевых вопросов, связанных с обеспечением государственной и общественной безопасности, защитой и охраной государственной границы, обеспечением безопасности критически важных и потенциально опасных объектов, предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера, кибербезопасности и развитию программных продуктов цифровизации государственных институтов управления.

Наша команда профессионалов подберет для вашего предприятия наиболее эффективный формат участия в мероприятии, который позволит наиболее выгодно представить свои разработки и привлечь максимальное количество заинтересованных партнеров и заказчиков.

По вопросам участия обращаться в Дирекцию Форума:

8 (495) 937-40-81;

info@interpolitex.ru

Официальный сайт выставки: https://www.interpolitex.ru/

МОСКВА, Пресс-служба выставки ИНТЕРПОЛИТЕХ

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Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
МЧС
ОДКБ
Росгвардия
Проекты
БПЛА
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