БПЛА и искусственный интеллект на Международной Выставке ИНТЕРПОЛИТЕХ-2022

В период с 18 по 20 октября 2022 года проводится 26-я Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2022» (Москва, МВЦ «КрокусЭкспо», павильон № 1).
Выставка, в едином пространстве объединит бизнес-сообщество и представителей органов власти, силовых структур и ведомств в формате B2B.
Участниками и посетителями выставки станут представители коллегии ВПК России, Минобороны России, МВД России, МЧС России, Минцифры России, Минюста России, ФСО России, ФСБ России, в т.ч. ПС ФСБ России, Росгвардии, Минпромторга России, руководители и представители рабочих и вспомогательных органов Организации Договора о коллективной безопасности, Объединенного штаба ОДКБ, органов государственной власти, посольств, торговых представительств иностранных государств.
Приглашаем Вас принять участие в экспозиции «Беспилотные системы, робототехника и искусственный интеллект» для демонстрации своей продукции и новейших разработок по следующим тематикам:
- робототехнические комплексы и системы военного, специального и двойного назначения;
- системы управления (эксплуатация, силовые установки, тренажеры);
- целевое оборудование, размещаемое на робототехнических комплексах и системах;
- роботы телеприсутствия;
- экзоскелеты и роботизированные протезы;
- профессиональные сервисные роботы (военные роботы, системы контроля, роботы для мониторинга объектов с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций, мобильные платформы для общего использования);
- персональные сервисные роботы (роботы пылесосы, медицинские, развлекательные, гуманоидные и образовательные роботы, роботы спортивные помощники);
- системы «Умный дом»;
- БПЛА (беспилотники/коптеры/дроны,глайдеры) боевые роботы, распределенные системы интеллекта, взаимодействия и обучения;
- новые типы автономных источников питания;
- нормативно-методические и организационно-технологические решения;
- проекты с использованием беспилотных комплексов.
Формируемая деловая программа мероприятий выставки включает актуальную повестку по обсуждению и решению ключевых вопросов, связанных с обеспечением государственной и общественной безопасности, защитой и охраной государственной границы, обеспечением безопасности критически важных и потенциально опасных объектов, предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера, кибербезопасности и развитию программных продуктов цифровизации государственных институтов управления.
Наша команда профессионалов подберет для вашего предприятия наиболее эффективный формат участия в мероприятии, который позволит наиболее выгодно представить свои разработки и привлечь максимальное количество заинтересованных партнеров и заказчиков.
По вопросам участия обращаться в Дирекцию Форума:
8 (495) 937-40-81;
info@interpolitex.ru
Официальный сайт выставки: https://www.interpolitex.ru/
МОСКВА, Пресс-служба выставки ИНТЕРПОЛИТЕХ