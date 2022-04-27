Российский «Гонец» реинкарнируют

Российская система персональной мобильной спутниковой связи «Гонец» будет работать глобально, передает РИА Новости заявление гендиректора «Информационных спутниковых систем» (ИСС) Николая Тестоедова.

«Система "Гонец" реинкарнируется и развивается в систему, у которой даже нет названия. Она будет настолько отличаться по характеристикам, что название ей придумаем позже. Это будет система связи, а не только телекоммуникации. Это будет система глобальная де-факто, а не де-юре, как сегодня», — сказал руководитель на конгрессе «Сфера».

По его словам, в настоящее время система «Гонец» действует исключительно внутри России.

По планам, представленным Тестоедовым, данная группировка будет включать 28 спутников на околоземной орбите высотой 1,5 тысячи километров.

Как уточнил ТАСС гендиректор спутниковой системы «Гонец» Павел Черенков, перспективная группировка имеет обозначение «Гонец-Д1М».

В октябре 2018 года Минобороны России на портале госзакупок разместило извещение о проведении закрытого аукциона по покупке до 30 ноября 2019 года 80 аппаратов спутниковой связи Iridium стоимостью 41,8 тысячи рублей каждый. По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, российские военные пользуются услугами американской компании вместо российского «Гонца» по причине большей пропускной способности спутников первой.