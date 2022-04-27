В Минобороны ответили на заявления Лондона об ударах Киева по территории РФ

Во вторник в Минобороны России прокомментировали явно провокационное заявление замглавы оборонного ведомства Великобритании Джеймса Хиппи. Он сказал, что "не обязательно будет проблемой", если предоставленное Великобританией Киеву оружие будет использоваться для нанесения ударов по объектам на российской территории".

В ответ в Минобороны РФ подчеркнули, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к пропорциональному ответу нашей страны. "Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве", - напомнили в оборонном ведомстве РФ.

Там отметили, что находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран, "не обязательно будут проблемой" при принятии Россией решений на ответные действия.

Юрий Гаврилов