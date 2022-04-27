Кулеба попросил оружие у Румынии. Бухарест дипломатично промолчал

Что хотел и что получил Дмитрий Кулеба в Румынии?

Кулеба побывал в Болгарии и Румынии, чтобы заручиться поддержкой и попросить оружия, сообщает "Гласове". Опрошенные изданием эксперты сомневаются, что Бухарест будет оказывать Киеву военную помощь. На это у него есть причины.

София Георгиева

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Болгарию и Румынию, чтобы заручиться их поддержкой. В пятницу 22 апреля в Бухаресте Кулеба встретился с премьер-министром Румынии Николае Чукэ и министром иностранных дел Богданом Ауреску. На встрече обсуждался вопрос отправки оружия на Украину.

"Если какая-нибудь страна приходит к нам и говорит: "У нас нет танков, но есть бронежилеты", мы понимаем это, это ваш суверенный выбор, ваш национальный интерес. В некоторых случаях страны могут что-то сделать, но не делают этого, чтобы не испортить отношения с Россией", – заявил Кулеба после встречи с премьер-министром Чукэ. Министр иностранных дел Украины заявил, что поднял вопрос о поставках оружия, и добавил: "Мы даем странам самим решать, как они могут нам помочь".

"Если этого не происходит, мы усиливаем дипломатическое и общественное давление. Чего мы не приемлем, так это лицемерия. Однако Румынии это не касается – с начала боевых действий Румыния была очень честной, открытой, дружественной и активной", - отметил Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Богданом Ауреску.

"Оружие, как и деньги, любит тишину,

поэтому мы не комментируем, что получаем и откуда, если нет официального заявления. С 24 февраля Румыния проводит разумную политику. Остальное вы можете интерпретировать сами", – заявил глава украинской дипломатии.

На вопрос, какую военную помощь Украина получила от Румынии, и предоставит ли Румыния Украине свои истребители МиГ-21, министр иностранных дел Румынии Ауреску отказался отвечать, заметив, что "нехорошо говорить об этом публично", потому что "все постоянно меняется".

15 апреля министерство обороны Румынии объявило, что страна приостанавливает полеты своих военных истребителей МиГ-21 Лансер из-за "большого количества аварий" и собирается ускорить запланированную закупку у Норвегии подержанных истребителей F-16.

По данным румынских СМИ, Бухарест не говорит о военной помощи Украине. Сообщается, что в прошлом месяце Румыния передала украинской армии 2 тысячи бронежилетов и 2 тысячи касок на общую сумму два миллиона евро.

После встречи с Кулебой премьер-министр Николае Чукэ заверил, что Румыния продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, в том числе с беженцами и украинским экспортом.

Со своей стороны министр иностранных дел Ауреску напомнил, что Румыния сразу же, как только началась военная операция России, отреагировала на украинских беженцев. Ауреску напомнил о гуманитарном центре в жудеце Сучава (Жудец – административно-территориальная единица Румынии. – Прим. пер.), координирующим и доставляющим помощь на Украину. Ауреску также заявил, что преступления, совершенные на Украине, не должны оставаться безнаказанными, и подтвердил, что Румыния поддерживает международное расследование действий России на Украине.

В информации о визите Дмитрия Кулебы в Софию румынские СМИ цитируют министра иностранных дел Украины, который заявил, что отказ предоставить оружие его стране равносилен поддержке "российской агрессии".

В Бухаресте Кулеба заявил, что лучший способ остановить Путина — дать Украине то, что ей нужно.

"Вы дадите нам все, что нам нужно для победы, а мы задержим Путина на Украине и победим его там, чтобы не дошло до испытания пятой статьи НАТО. Лучший способ остановить Путина — дать Украине то, что ей нужно".

"Война — это момент истины, когда открывается истинное лицо, и Румыния показала его - свое дружественное лицо. Она не только говорит, но и действует. Мы никогда этого не забудем", — заявил в Бухаресте глава МИД Украины.

Общественное мнение в Румынии мобилизовано в поддержку Украины. Мартовский опрос агентства ИРЕС показал, что 96% опрошенных румын считают, что страна должна поддерживать украинских беженцев, 38% выступили за отправку оружия на Украину, а 21% заявили, что Румыния должна воевать на стороне Украины. 79% румын внимательно следят за событиями в соседней стране, а 60% опасаются нападения на Румынию.

Издание "Адевэрул" сообщает, что, в отличие от Польши и стран Прибалтики, Румыния до сих пор проводила взвешенную политику в отношении Украины, без эффектных или агрессивных заявлений.

Отвечая на вопрос, оказывает ли Румыния военную помощь соседней стране, политический аналитик Штефан Властон заявил, что, возможно, Румыния помогала или помогает украинской армии скрытно, без шума в СМИ, хотя уточнил, что лично он в это не верит. Скорее всего, считает эксперт, Румыния не будет оказывать Украине военную помощь, поскольку опасается, что в этой войне победит Россия, и не хочет слишком расстраивать Москву.

По словам эксперта по внешней политике Оаны Попеску-Замфир, осторожность Румынии связана с развитием отношений с Украиной на протяжении последних 30 лет. По мнению эксперта, Румыния боится Украины, потому что с геополитической точки зрения Украина — огромная страна, вторая по величине после России в Восточной Европе. Кроме того, отмечает Попеску-Замфир, у Румынии с Украиной в целом сложные отношения: среди споров – статус румынского меньшинства на Украине, Северная Буковина, континентальный шельф и запасы углеводородов вокруг Змеиного острова, канал Быстрое, обязательства комбината в Кривом Роге. По ее словам, идеальный вариант для Румынии — это Украина, максимально связанная с Европой — ЕС/НАТО, Украина, связанная правилами и коллективными решениями этих организаций, Украина вне сферы влияния России, зависящая от Запада, не слишком сильная.

В публичных заявлениях, связанных с визитом министра иностранных дел Украины в Бухарест, Румыния обещает продолжить поддержку украинских беженцев и помощь украинскому экспорту. Кроме того, она получила приглашение от Дмитрия Кулебы принять участие в восстановлении Украины. Более 800 тысяч украинцев бежали в Румынию с начала конфликта, и, по словам министра иностранных дел Богдана Ауреску, Румыния уже предоставила украинским беженцам гуманитарную помощь на общую сумму 63 миллиона долларов.

В то же время издание "Национал" сообщает о подготовленном Министерством национальной обороны Румынии проекте чрезвычайного постановления, в которое внесены изменения, позволяющие, по мнению издания, безвозмездно передавать Украине оружие и военную технику. По действующему законодательству дарение другим странам не допускается, только продажа морально устаревших изделий или излишков оружия, либо списание и утилизация бывших в употреблении.

"На внеочередном саммите НАТО и заседании Совета Европейского союза 24 марта 2022 года члены НАТО и ЕС приняли решение продолжать необходимые усилия для обеспечения безопасности и обороны всех союзников во всех областях по принципу "360 градусов". Поэтому было сочтено необходимым заложить соответствующие механизмы для передачи продукции из собственных резервов вооруженных сил для национальной обороны между странами-союзниками или странами-партнерами", – говорится в проекте внеочередного постановления, сообщает "Национал" и напоминает, что Украина – партнер НАТО с 1997 года.

В пояснительной записке правительства сказано, что "ввиду необходимости оперативного реагирования на запросы стран-союзников или стран-партнеров и отсутствия правовой базы, позволяющей оперативно доставлять запрошенную помощь, необходимо срочное законодательное вмешательство, учитывая, что все эти вопросы затрагивают интересы национальной безопасности Румынии".

Отвечая на вопрос о проекте за несколько дней до визита Дмитрия Кулебы в Румынию, премьер-министр Николае Чукэ заявил, что закон находится на рассмотрении, и после его окончательной доработки будет принято конкретное решение.