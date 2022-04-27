Британия призвала Украину применить западное вооружение для нанесения ударов по российской территории

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Великобритания все большое обнажает свое истинное лицо, выступая за полноценную войну Украины с Россией. Опасаясь делать это самостоятельно, Лондон готов воевать с Москвой до последнего украинца, а Зеленский с радостью выполняет команды, поступающие из Британии.

Британия официально призвала Украину наносить удары по российской территории с помощью поставляемого западного оружия. Как заявил замгоссекретаря британского парламента по вооруженным силам Джеймс Геппи, это "вполне законно". По его словам, Британия вообще не видит проблем, если поставляемое на Украину оружие будет применяться для ударов по российской территории. В этом случае Лондон обещает "поддержать Киев".

Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, и это часть ее

- заявил британец.

На заявление Геппи отреагировали в российском МИДе. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, "глубина мысли" представителя военного ведомства Джеймса Геппи уступает лишь интеллекту главы МИД Лиз Трасс.

Правильно ли мы понимаем, что ради "нарушения логистики военных поставок" Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму? Ведь это напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Насколько я понимаю, Британия одна из этих стран

- заявила она.

В Минобороны России были более краткими и заявили, что Лондон подталкивает Киев к провокациям и в случае, если кто-то из руководителей киевского режима все же пойдет на поводу британских "советников", то прилетит российская ракета. Удары будут наноситься по центрам принятия решений, ВС России круглосуточно находятся в готовности к применению высокоточны ракет. Нахождение в этих центрах западных советников не станет проблемой при принятии решения о нанесении удара.