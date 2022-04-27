Войти
Российская газета

Захвачен украинский эрзац-танк "Берег"

448
0
0
Источник изображения: rg.ru

Украинские вооруженные формирования потеряли "Берег" - самодельный эрзац-танк или, как его еще называют, машину огневой поддержки. Такая техника стала появляться на вооружении ВСУ еще осенью 2014 года, когда в большой спешке начали формироваться новые соединения. Однако, как оказалось, исправные Т-64 и Т-72 в дефиците. Вот и пришлось вместо них заняться созданием таких гибридов.



В качестве платформы решили использовать остающиеся на ходу бронированные тягачи БТС-4, являвшиеся, по сути, безбашенными вариантами средних танков Т-54А и Т-55, принятыми на вооружение в середине 60-х годов.

В грузовых платформах, расположенных на крыше, устанавливались зенитные 23-мм спаренные скорострельные пушки ЗУ-23-2. Эти "зушки", прежде всего, предназначались для работы по наземным целям. Для защиты располагавшегося открыто расчета устанавливалось дополнительное бронирование.

Также некоторые образцы получили 7,62-мм переделанные пулеметы ПКТ, которые смонтировали над вторыми люками, находящимися в передней части корпусов. Всего было доработано несколько бронетягачей, получивших собственные имена.

Также для создания похожих машин применялась и другая гусеничная техника, например шасси, применяемое в установке разминирования УР-77, прозванной "Змеем Горынычем", или 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика".


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БТС-4
Гвоздика
Т-55
Т-72
УР-77
Похожие новости
14.03.2022
Состояние и развитие бронетанковой промышленности Украины после 2014 года
29.09.2020
Чем воюют: каким оружием располагают Ереван и Баку
06.04.2016
Карабах воюет советским
31.07.2013
Экспорт украинского оружия: итоги 2012 года
29.06.2012
Украину уличили в поставках танков Южному Судану
25.07.2011
Украина является одной из самых крупных стран-экспортеров оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.04 11:43
  • 1
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях
  • 27.04 11:42
  • 24384
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.04 11:41
  • 1
Малайзия готова помочь России с полупроводниковой продукцией
  • 27.04 11:10
  • 1
В России допустили появление у Украины ракет с дальностью в сотни километров
  • 27.04 11:03
  • 1
БМП-1АМ "Басурманин" замечены в районе проведения спецоперации
  • 26.04 19:08
  • 52
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 26.04 18:53
  • 2
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 26.04 16:20
  • 1
Похожий на Т-90М стелс-танк впервые замечен в районе спецоперации
  • 26.04 12:14
  • 10
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 26.04 11:51
  • 11
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • 26.04 10:06
  • 1
Путин: в России пофамильно знают кураторов из ЦРУ, работающих с органами безопасности Украины
  • 26.04 08:45
  • 1
Ростех разработал первую российскую энергетическую установку для арктических платформ
  • 26.04 04:44
  • 10
Более 100 единиц парадной военной техники передислоцируется с Алабино в Печатники
  • 26.04 02:55
  • 17
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 25.04 20:20
  • 1
В Минобороны подтвердили, что МБР «Сармат» станет носителем гиперзвукового блока «Авангард»