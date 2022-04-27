Захвачен украинский эрзац-танк "Берег"

Украинские вооруженные формирования потеряли "Берег" - самодельный эрзац-танк или, как его еще называют, машину огневой поддержки. Такая техника стала появляться на вооружении ВСУ еще осенью 2014 года, когда в большой спешке начали формироваться новые соединения. Однако, как оказалось, исправные Т-64 и Т-72 в дефиците. Вот и пришлось вместо них заняться созданием таких гибридов.

В качестве платформы решили использовать остающиеся на ходу бронированные тягачи БТС-4, являвшиеся, по сути, безбашенными вариантами средних танков Т-54А и Т-55, принятыми на вооружение в середине 60-х годов.

В грузовых платформах, расположенных на крыше, устанавливались зенитные 23-мм спаренные скорострельные пушки ЗУ-23-2. Эти "зушки", прежде всего, предназначались для работы по наземным целям. Для защиты располагавшегося открыто расчета устанавливалось дополнительное бронирование.

Также некоторые образцы получили 7,62-мм переделанные пулеметы ПКТ, которые смонтировали над вторыми люками, находящимися в передней части корпусов. Всего было доработано несколько бронетягачей, получивших собственные имена.

Также для создания похожих машин применялась и другая гусеничная техника, например шасси, применяемое в установке разминирования УР-77, прозванной "Змеем Горынычем", или 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика".

Алексей Брусилов