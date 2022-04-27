Миронов призвал признать Украину террористическим государством

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украину давно пора признать террористическим государством с учетом событий последних лет, считает руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя задержание неонацистов, обсуждавших планы покушений на журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, заявил, что Украина скатилась на путь террористического государства, "набрала оружия" и теперь несет опасность для мирных граждан и журналистов, "заказывая их" и организуя террористические акты.

"С учётом последних, да и многих других событий, которые происходили на Украине в последние годы, эту страну давно пора признать "террористическим государством". Говорю это с огромной болью и сожалением. Никогда не думал, что для признания Украины террористическим государством появятся столь веские основания, но факт остаётся фактом", - сказал РИА Новости Миронов.

По его словам, украинские политики и силовики, которые "довели" свою страну до того, что братский русский народ вынужден признать Украину террористическим государством, "должны быть обязательно наказаны". "Абсолютно ясно, что международный трибунал в отношении (Владимира) Зеленского и его приспешников обязательно состоится", - подчеркнул парламентарий.

Также он уточнил, что в юридической практике России такого ещё не было - до сегодняшнего момента Россия не признавала какие-либо государства террористическими. "Такой статус "присваивался" лишь различным военизированным группировкам и организациям с явно террористической наклонностью, и они хорошо известны. В настоящий момент мы изучаем мировую правовую практику по этому вопросу", - добавил Миронов.