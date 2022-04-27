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РИА Новости

Россия не откажется от суверенитета, заявил Патрушев

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Источник изображения: © Sputnik

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия не имеет права согласиться с тем, чтобы Запад принудил ее отказаться от суверенитета, собственной независимой внешней и внутренней политики, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Трагические сценарии мировых кризисов как в прошлые годы, так и сегодня навязываются Вашингтоном в его стремлении закрепить свою гегемонию, сопротивляясь крушению однополярного мира. США делают все для того, чтобы другие центры многополярного мира даже голову не смели поднять, а наша страна не просто посмела, а во всеуслышание заявила, что не будет играть по навязанным правилам", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

"Россию пытались принудить отказаться от суверенитета, самосознания, культуры, независимой внешней и внутренней политики. С таким подходом согласиться мы не имеем права", - подчеркнул он.

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Страны
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
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