IT-компании подали заявки на две тысячи человек на отсрочку от армии

Бизнесмен во время работы за компьютером.

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские IT-компании подали 900 заявок на две тысячи человек на отсрочку от армии для своих специалистов, сбор заявок продлится до 1 мая, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"На текущий момент у нас уже подано порядка 900 заявок на примерно две тысяч человек, подача заявок заканчивается 1 мая", - сказал Шадаев.

Ранее Минцифры сообщало, что IТ-компании смогут подать заявку на оформление отсрочки от армии для сотрудников с 19 апреля на "Госуслугах".

Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы.