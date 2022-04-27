Войти
РИА Новости

IT-компании подали заявки на две тысячи человек на отсрочку от армии

421
0
0
Бизнесмен во время работы за компьютером
Бизнесмен во время работы за компьютером.
Источник изображения: © Pixabay / StartupStockPhotos

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские IT-компании подали 900 заявок на две тысячи человек на отсрочку от армии для своих специалистов, сбор заявок продлится до 1 мая, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"На текущий момент у нас уже подано порядка 900 заявок на примерно две тысяч человек, подача заявок заканчивается 1 мая", - сказал Шадаев.

Ранее Минцифры сообщало, что IТ-компании смогут подать заявку на оформление отсрочки от армии для сотрудников с 19 апреля на "Госуслугах".

Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
18.05.2021
Армения активизирует процесс реагирования, предусмотренный ДКБ
05.07.2019
WT: США нужна новая стратегия противостояния "агрессии Москвы"
03.10.2018
Путин провел совещание с членами Совета Безопасности
23.03.2018
Минобороны: разработки нового оружия в РФ не ограничиваются тем, что рассказал Путин
29.05.2017
Тайный замысел, спрятанный за хорошо обученными военно-воздушными силами России (Хуаньцю шибао, Китай)
01.08.2016
Военные новости: что США поставляют украинским военным
08.04.2011
Анатолия Перминова во главе Роскосмоса сменит военный
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.04 11:43
  • 1
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях
  • 27.04 11:42
  • 24384
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.04 11:41
  • 1
Малайзия готова помочь России с полупроводниковой продукцией
  • 27.04 11:10
  • 1
В России допустили появление у Украины ракет с дальностью в сотни километров
  • 27.04 11:03
  • 1
БМП-1АМ "Басурманин" замечены в районе проведения спецоперации
  • 26.04 19:08
  • 52
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 26.04 18:53
  • 2
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 26.04 16:20
  • 1
Похожий на Т-90М стелс-танк впервые замечен в районе спецоперации
  • 26.04 12:14
  • 10
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 26.04 11:51
  • 11
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • 26.04 10:06
  • 1
Путин: в России пофамильно знают кураторов из ЦРУ, работающих с органами безопасности Украины
  • 26.04 08:45
  • 1
Ростех разработал первую российскую энергетическую установку для арктических платформ
  • 26.04 04:44
  • 10
Более 100 единиц парадной военной техники передислоцируется с Алабино в Печатники
  • 26.04 02:55
  • 17
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 25.04 20:20
  • 1
В Минобороны подтвердили, что МБР «Сармат» станет носителем гиперзвукового блока «Авангард»