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Интерфакс-АВН

"Алмаз-Антей" запускает производство аддитивного оборудования

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Продукция двойного назначения Алмаз-Антей
Продукция двойного назначения на стенде холдинга "Алмаз-Антей".
Источник изображения: https://www.kupol.ru/

Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Обуховский завод в рамках диверсификации производства и увеличения доли продукции гражданского назначения начинает производство "Песчаного 3D-принтера" и атомайзера, сообщает пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей", в состав которого выходит предприятие.

"Песчаный 3D-принтер" будет работать на российском сырье и отечественном программном обеспечении, что позволит со временем полностью отказаться от иностранных аналогов", - сказано в сообщении, распространённом во вторник.

По информации пресс-службы, высокопроизводительная универсальная 3D-машина будет применяться при создании песчаных форм и стержней для сложных отливок. Обуховский завод уже получил первый заказ на поставку и наладку "Песчаного 3D-принтера", изделие будет поставлено заказчику в конце 2022 года.

"Атомайзер предназначен для изготовления порошков из различных металлов и сплавов. Получаемые порошки пригодны и для применения на импортном оборудовании, при этом они могут полностью заместить поставки импортных аналогов", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что Обуховский завод одновременно ведёт подготовку к производству двух типов отечественных атомайзеров: первый тип - с вертикальным распылением расплава для опытного и мелкосерийного производства, второй - на основе плазменного узла атомизации для производства порошка из вторичного металлургического передела (проволоки).

"Опытные образцы продукции будут готовы в первом квартале 2023 года. В планах предприятия - расширение этого направления производства", - информирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что на Обуховском заводе уже производится промышленная высокотемпературная аддитивная установка "Ларец", которая позволяет изготавливать изделия из конструкционных термопластичных материалов. Кроме того, предприятие производит линейку 3D-принтеров "Гелиос", предназначенных для сферы образования.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Обуховский завод
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