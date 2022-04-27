"Алмаз-Антей" запускает производство аддитивного оборудования

Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Обуховский завод в рамках диверсификации производства и увеличения доли продукции гражданского назначения начинает производство "Песчаного 3D-принтера" и атомайзера, сообщает пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей", в состав которого выходит предприятие.

"Песчаный 3D-принтер" будет работать на российском сырье и отечественном программном обеспечении, что позволит со временем полностью отказаться от иностранных аналогов", - сказано в сообщении, распространённом во вторник.

По информации пресс-службы, высокопроизводительная универсальная 3D-машина будет применяться при создании песчаных форм и стержней для сложных отливок. Обуховский завод уже получил первый заказ на поставку и наладку "Песчаного 3D-принтера", изделие будет поставлено заказчику в конце 2022 года.

"Атомайзер предназначен для изготовления порошков из различных металлов и сплавов. Получаемые порошки пригодны и для применения на импортном оборудовании, при этом они могут полностью заместить поставки импортных аналогов", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что Обуховский завод одновременно ведёт подготовку к производству двух типов отечественных атомайзеров: первый тип - с вертикальным распылением расплава для опытного и мелкосерийного производства, второй - на основе плазменного узла атомизации для производства порошка из вторичного металлургического передела (проволоки).

"Опытные образцы продукции будут готовы в первом квартале 2023 года. В планах предприятия - расширение этого направления производства", - информирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что на Обуховском заводе уже производится промышленная высокотемпературная аддитивная установка "Ларец", которая позволяет изготавливать изделия из конструкционных термопластичных материалов. Кроме того, предприятие производит линейку 3D-принтеров "Гелиос", предназначенных для сферы образования.