БМП-1АМ "Басурманин" замечены в районе проведения спецоперации

В ходе передислокации подразделений, задействованных в составе российской группировки "О" в рамках специальной операции, впервые замечены БМП-1АМ "Басурманин".

Основное отличие от базового образца заключается в замене боевого отделения. Известно, что ранее была установлена одноместная башня, вооруженная 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром" и 7,62-мм пулеметом ПКТ. В 60-70-е имелся также противотанковый комплекс "Малютка" с ракетами ручного, а затем полуавтоматического управления.

Позже, уже на несколько доработанной версии БМП-1, появились более совершенные ПТРК второго поколения "Фагот" и "Конкурс", дымовые гранатометы, более совершенное противопожарное оборудование.

Однако опыт локальных войн демонстрировал, что "Гром" во многом устарел и по своим боевым возможностям во всем уступал появившимся отечественным 30-мм скорострельным орудиям.

Поэтому неудивительно, что со временем приняли решение установить на остающиеся БМП-1 новый боевой модуль со стабилизированным в двух плоскостях автоматическим орудием 2А72, способным бороться как с наземными, так и воздушными целями. Значительно более высокая точность стрельбы, в том числе и в движении, обеспечивается внедрением улучшенного комбинированного прицела ТКН-4ГА, имеющего стабилизированное поле зрения.

Улучшенный противотанковый ракетный комплекс "Метис" предполагается использовать для уничтожения вражеских танков и других подвижных бронированных объектов.

Качественная связь обеспечивается радиостанцией Р-168-25У-2. Маскировочные аэрозольные завесы можно создавать при помощи бортовой системы 902В "Туча".

300-сильный двигатель УТД-20С1 позволяет достигать в ходе маршей по шоссе максимальную скорость до 65 км/ч. Запас хода - 550 км. Боевая масса - 14 200 кг. Вместимость - 11 военнослужащих.

Алексей Моисеев