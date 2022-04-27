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Российская газета

Фрегат Балтийского флота "Ярослав Мудрый" завершил плановый ремонт

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Сторожевой корабль Балтийского флота "Ярослав Мудрый" завершил прохождение планового ремонта на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде и готовится вернуться в строй.

Фрегат встал на ремонт почти год назад, в мае прошлого года. Работы произведены в срок в соответствии с графиком, сообщили в пресс-службе завода.

Как уточнил заместитель начальника управления судоремонта, гарантийного и сервисного обслуживания Денис Забалуев, на корабле выполнено техническое обслуживание вспомогательных двигателей, модернизация монтажа опреснительной установки и другие работы, предусмотренные протоколом на 2022 год.

"Ярослав Мудрый" вошел в состав Балтийского флота в 2009 году. Это второй сторожевой корабль проекта 11540, построенный на "Янтаре".

Справка "РГ"

"Ярослав Мудрый" - многоцелевой корабль, предназначенный для поиска и уничтожения подводных лодок, обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов.

Оснащен современными образцами оружия, в том числе - противокорабельным ракетным комплексом, зенитными ракетными комплексами, реактивной бомбометной установкой РБУ-6000. На корабле базируется палубный вертолет Ка-27. Длина корабля - почти 130 метров, ширина - более 15 метров. Водоизмещение - 4500 тонн, скорость - около 30 узлов, дальность хода - более 5000 миль.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
РБУ-6000
Ярослав Мудрый
Проекты
11540 Ястреб
БФ
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