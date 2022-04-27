Затраты на военные цели впервые превысили $2 трлн

В 2021 году был побит рекорд общемировых затрат на военные цели. Такие данные привели в новом рейтинге крупнейших представителей, опубликованном вчера, 25 апреля, Стокгольмским институтом исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI).

По данным исследователей, в 2021 году суммарные военные расходы во всем мире возросли на 0,7%, превысив отметку в $2 трлн. Всего в прошлом году все страны мира потратили на обеспечение собственной военной безопасности порядка $2113 миллиардов.

Топ-10 стран с самыми высокими расходами на оборону в 2021 году Источник изображения: sipri.org

При этом 75% от совокупных военных расходов пришлось на десять стран: США, Китай, Индию, Великобританию, Россию, Францию, Германию, Саудовскую Аравию, Японию и Южную Корею. Эти страны в 2021 году потратили на оборону порядка $1578 млрд.

Страны с самыми высокими расходами на оборону в % от ВВП Источник изображения: sipri.org

Военные расходы США в 2021 году составили $801 млрд, что на 1,4% меньше, чем в 2020 году. Военное бремя США немного снизилось с 3,7% ВВП в 2020 году до 3,5% в 2021 году. $293 млрд потратили на вооруженные силы в 2021 году в Китае, что на 4,7% больше, чем в 2020 году. Военные расходы Китая растут 27 лет подряд. Россия увеличила свои военные расходы на 2,9% в 2021 году, до $65,9 млрд. Это был третий год роста подряд, в 2021 году военные расходы России достигли уровня в 4,1% ВВП.