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WarSpot

Затраты на военные цели впервые превысили $2 трлн

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Источник изображения: warspot.ru

В 2021 году был побит рекорд общемировых затрат на военные цели. Такие данные привели в новом рейтинге крупнейших представителей, опубликованном вчера, 25 апреля, Стокгольмским институтом исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI).

По данным исследователей, в 2021 году суммарные военные расходы во всем мире возросли на 0,7%, превысив отметку в $2 трлн. Всего в прошлом году все страны мира потратили на обеспечение собственной военной безопасности порядка $2113 миллиардов.

Топ-10 стран с самыми высокими расходами на оборону в 2021 году

Источник изображения: sipri.org

При этом 75% от совокупных военных расходов пришлось на десять стран: США, Китай, Индию, Великобританию, Россию, Францию, Германию, Саудовскую Аравию, Японию и Южную Корею. Эти страны в 2021 году потратили на оборону порядка $1578 млрд.

Страны с самыми высокими расходами на оборону в % от ВВП

Источник изображения: sipri.org

Военные расходы США в 2021 году составили $801 млрд, что на 1,4% меньше, чем в 2020 году. Военное бремя США немного снизилось с 3,7% ВВП в 2020 году до 3,5% в 2021 году. $293 млрд потратили на вооруженные силы в 2021 году в Китае, что на 4,7% больше, чем в 2020 году. Военные расходы Китая растут 27 лет подряд. Россия увеличила свои военные расходы на 2,9% в 2021 году, до $65,9 млрд. Это был третий год роста подряд, в 2021 году военные расходы России достигли уровня в 4,1% ВВП.

Изменения в расходах на оборону Топ-15 стран мира между 2012 и 2021 годами

Источник изображения: sipri.org

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Страны
Великобритания
Германия
Индия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Франция
Южная Корея
Япония
Компании
СИПРИ
Проекты
2020-й год
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