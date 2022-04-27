Финляндии и Швеции не место в НАТО. Будет только хуже

Вот почему Финляндии и Швеции не место в НАТО

Несмотря на изменение отношения Финляндии и Швеции к членству в НАТО, американские политики не должны допустить дальнейшего расширения альянса, поскольку это лишь усугубит противостояние в Европе и новую холодную войну, считает автор TNI.

Одно из непреднамеренных последствий российской спецоперации на Украине – это разительная перемена в восприятии угроз среди финнов и шведов. Хотя их страны – сильные и умелые партнеры НАТО и уже внесли свою лепту на Балканах, в Косово, Афганистане и Ираке, во внешней политике Хельсинки и Стокгольм доселе придерживались политики военного неприсоединения. До конфликта на Украине этой же позиции придерживалось общественное мнение в обеих странах. Однако сегодня более половины финнов и шведов ратуют за вступление в НАТО, а премьер-министр Финляндии заявила, что решение о подаче заявки может быть принято уже к июню. Со своей стороны, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил что все союзники будут "приветствовать" Финляндию и Швецию как новых членов, и они "легко вольются" в альянс.

Но даже при том, что Финляндия и Швеция изменили свое отношение к НАТО, американские политики должны воспротивиться дальнейшему расширению своей ответственности за безопасность, поскольку это лишь усугубит в Европе противостояние времен холодной войны.

Как недавно объяснил старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан (Charles Kupchan), появившийся как ответ конкурентной многополярности "новый стратегический консерватизм" подразумевает, что США должны по возможности избегать расширения своих военных обязательств на российскую и китайскую периферию. Внешнеполитические элиты США должны понять и убедиться, что способность Америки применять силу за рубежом ограниченна, а другие великие державы показали, что готовы отстаивать свои интересы. Увы, именно от этого американские дипломаты неоднократно увиливали на переговорах с российскими чиновниками, не позволив в итоге предотвратить конфликт на Украине. Администрация Байдена решила не приспосабливаться к конкретным геополитическим реалиям, а принципиально поддержала политику открытых дверей НАТО.

Чтобы предотвратить новую холодную войну с Москвой, нужно не повторять эту ошибку, обсуждая присоединение Финляндии и Швеции. Безусловно, между Финляндией и Швецией, с одной стороны, и Украиной и Грузией, с другой, есть важные отличия. У скандинавских стран имеются передовые и хорошо оснащенные вооруженные силы, которые поддерживают высокую степень оперативной совместимости с системами и командными структурами НАТО. Кроме того, в обеих странах низкий уровень коррупции при отсутствии активных территориальных конфликтов и споров. Но даже при том, что Финляндия и Швеция наверняка стали бы хорошими членами НАТО, их включение в альянс усугубит риски и сведет на нет перспективу укрепления безопасности в Балтийском море.

Точнее говоря, ликвидация последней нейтральной буферной зоны между Западом и Россией никак не будет способствовать стратегической стабильности. Некоторые комментаторы утверждают, что расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции укрепит восточный фланг альянса и усилит сдерживание в Балтийском регионе. В этом случае российским военным придется считаться с наличием у соседа гарантий безопасности от западных союзников – упреждающее нападение на страны Балтийского региона сделается опаснее и затратнее.

Но Россия ясно дала понять, что на пересмотр статус-кво в Балтийском регионе не пойдет. Бывший президент, а ныне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предостерег Финляндию и Швецию: "В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен". Кроме того, России придется "серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО и развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива".

Если начистоту, то ядерное оружие в Балтийском регионе стратегического расклада сил в пользу России не изменит, и уже на самом деле вполне может быть там развернуто. Как отметил на прошлой неделе министр обороны Литвы: "Ядерное оружие всегда хранилось в Калининграде, и международное сообщество и страны региона прекрасно об этом знают". Однако вопрос не в том, попытается ли Россия добиться ядерного превосходства, а в том, повысит ли она роль ядерного оружия в своей стратегической доктрине и снизит ли порог его применения, чтобы восполнить ширящийся разрыв от НАТО в обычных вооружениях. Так, после распада Советского Союза российская ядерная доктрина допускает упреждающий ядерный удар в локальных и региональных конфликтах. Когда боевые действия на Украине закончатся, будет неудивительно, если Россия начнет агрессивнее реагировать на дальнейшее расширение НАТО у своих северо-западных рубежей. Хотя риск конфликта останется низким, бесцеремонные упоминания о применении ядерного оружия усугубят ощущение угрозы в столицах стран НАТО и еще более затруднят ответственную работу по разрядке и решению кризисов.

Еще одна проблема в том, смогут ли союзники по НАТО внести лепту в укрепление финско-российской границы протяженностью свыше 1 300 км. Хотя администрация Байдена направила в Восточную Европу тысячи военнослужащих на ротационной основе, учитывая приоритет Китая как "приоритетной угрозы", постоянного увеличения численности региональных сил не предвидится. Столь же маловероятно, что у других членов НАТО найдутся лишние ресурсы, чтобы компенсировать разницу, – особенно в Финляндии. У нее нет естественных преград на сухопутной границе с Россией, и в случае непредвиденных обстоятельств ей скоро понадобятся подкрепления по уязвимым морским путям на Балтике. Опять же, хотя и маловероятно, что Россия предпримет превентивный удар по Финляндии, со стороны НАТО было бы безответственно давать гарантии безопасности, которые она не в состоянии выполнить. Более того, стратегическое перенапряжение ослабит доверие к механизму взаимной защиты по Статье 5. На повестке дня должны быть консолидация и усиление периферии НАТО под руководством Европы, а не территориальная экспансия.

Напряженность в отношениях между США и Россией достигла наивысшей точки со времен кубинского ракетного кризиса 1962 года. Стремление покарать Россию за неспровоцированный и неоправданный конфликт на Украине привело ряд комментаторов к мысли о некой "высшей справедливости": конфликт, начинавшийся, чтобы не пустить Украину в НАТО, наоборот, приведет к расширению альянса. Однако эта точка зрения не учитывает национальных интересов США. Расширение НАТО к границам России лишь усугубит всепроникающее ощущение незащищенности Москвы и впечатление неминуемой угрозы. Хуже того, расширение альянса и членство Финляндии и Швеции закрепит в Европе расстановку сил времен новой холодной войны, усугубит соперничество сверхдержав и возложит на США дополнительные обязанности по обеспечению безопасности во второстепенном регионе. На сей раз администрация Байдена должна во всеуслышание заявить, что будет выступать против членства Финляндии и Швеции.

Автор: Мэттью Мэй (Matthew Mai), старший преподаватель Рутгерского университета