Военные показали работу тыловиков на Украине: хлебозаводы, бани, столовые

Военная спецоперация на Украине - это не только боевые подразделения, но и тыловые, которые обеспечивают бойцов всем необходимым. Минобороны России во вторник опубликовало кадры организации материально-технического обеспечения (МТО) подразделений ВС РФ в полевых условиях при выполнении задач на Украине.

Тыловые подразделения Западного военного округа в одном из новых районов дислокации подразделений развернули полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ, а также другие объекты.

Условия созданы и для техники - один развернутый полевой заправочный пункт может обеспечить одновременную заправку до 10 машин. При этом позиция выбирается так, чтобы безопасно передать топливо. Машины не глушатся, чтобы можно было быстро сменить позиции и не допустить потерь личного состава и техники.

"Основная моя задача состоит в бесперебойном обеспечении горюче-смазочными материалами и заправке техники. Заправляем разную технику, начиная от колесной, заканчивая гусеничной. Данная машина способна заправить 10 танков приблизительно за 15 минут. Соответственно через 15 минут танки способны продолжить боевую задачу и приступить к маршу", - рассказал командир роты подвоза горючего по имени Артур.

В палатках хлебозавода развернуты подвижные цеха, которые пекут хлеб в полевых условиях. "Домашний хлеб" получается свежим, пышным и румяным. "Секрета нет, это простое тесто, обычное. Мука, дрожжи, вода, соль, сахар и масло, разумеется, для большей вкусности и сытности хлеба. Мешаем его легко. Просеиваем муку. Потом - вода, дрожжи и сахар. Ждем, когда они поднимутся. Смешиваем, добавляем также водно-солевой раствор и масло", - рассказал хлебопек.

Также для военнослужащих организовано горячее питание. Для этого специалисты продовольственной службы развернули автономные мобильные пункты питания, оборудованные новейшим кухонным оборудованием. Военнослужащие по достоинству оценивают старания поваров.

"В рамках спецоперации солдат кормят так же, как в повседневной жизни. Стараемся готовить так, чтобы блюда не повторялись. Также выдаем дополнительно промежуточное питание: сок в индивидуальной упаковке, карамель, сало, паштет, лук. В полевых условиях каша идет с консервами. Импровизировать не приходится - все точно в срок и в полном объеме обеспечено. Стараемся раз или два раза в неделю приготовить какое-нибудь сложное блюдо, наиболее вкусное", - рассказал начальник продовольственной службы Эдуард.

После выполнения задач военнослужащие могут поменять белье, постирать вещи и принять душ в полевом банно-прачечном комплексе. "В данном районе развернут пункт тылового обеспечения, который, помимо всего прочего, включает пункт выдачи вещевого имущества, пункт помывки личного состава и пункт стирки белья и личных вещей военнослужащих, а также военной формы одежды. Комплекс имеет наибольшую мобильность, что при быстро меняющейся обстановке крайне важно. Он может свертываться и развертываться в течение получаса, менять свое местоположение и снова приводиться в состояние эксплуатации", - рассказал начальник вещевой службы соединения Иван.

"В целом главная задача подразделений МТО - не нарушать бесперебойных поставок. Когда у военнослужащих есть все необходимое, ничто не отвлекает их от выполнения основных задач", - пояснили в военном ведомстве.

Иван Петров