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Военное обозрение

В США заявили о росте затрат и задержек по истребителю F-35

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Источник изображения: topwar.ru

Как утверждает Счетная палата США, производство истребителя F-35 сталкивается с растущими затратами и задержками. Но чем больше самолетов выпускается до окончательного завершения испытаний, тем выше риск, что потребуются основательные модернизационные работы в случае обнаружения проблем. Иными словами, истребители придется доводить до ума уже после того, как они встанут в строй американской авиации.

В американском военном ведомстве готовы купить треть всех истребителей F-35 еще до того момента, как будет окончательно установлено, что самолет готов перейти к этапу полномасштабного производства. Министерство обороны еще не санкционировало начало полномасштабного производства истребителей F-35. Сейчас продолжается решение возникших в процессе производства самолетов проблем.

К концу весны 2022 г. планируется завершить программу по разработке самолета. Однако поставленные в вооруженные силы самолеты периодически сталкиваются с проблемами. Утечка информации об этих проблемах отнюдь не способствует росту привлекательности самолетов F-35 в мировом масштабе.

В конечном итоге, американское военное ведомство из-за своей спешки может столкнуться с тем, что часть самолетов придется изымать из подразделений и направлять на доработку. Программа совместного ударного истребителя F-35 Lightning II остается самой дорогой программой системы вооружения Министерства обороны США. По оценкам Счетной палаты США, покупка, эксплуатация и поддержка новейших истребителей обойдутся в более чем 1,7 триллиона долларов. Министерство обороны уже 4 года работает над модернизацией возможностей самолета F-35.

Отдельный вопрос – сложная логистическая система под названием ALIS. В 2020 году Пентагон предпринял попытки улучшить ALIS после многих лет опасений по поводу ее производительности. В 2020 году Министерству обороны США было рекомендовано разработать стратегию модернизации своей системы логистики. Военное ведомство согласилось с этими рекомендациями и в настоящее время работает над принятием соответствующих мер. Однако пока результата нет.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Проекты
2020-й год
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