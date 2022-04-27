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ЦАМТО

Германия передаст Украине тяжелые тягачи HX81

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Тяжелый тягач HX 81. Источник: pressebox.de.

ЦАМТО, 26 апреля. Немецкая газета Bild, имеющая доступ как к украинским запросам, так и к немецким спискам передаваемых вооружений, сообщила, что Минобороны Германии по настоянию канцлера Олафа Шольца исключило все тяжелое вооружение из перечня военной помощи Украине.

Тем не менее, модернизированные машины с колесной формулой 4x4, бронированные грузовики и около 100 тяжелых тягачей MAN HX81 компании Rheinmetall одобрены для передачи ВСУ, поскольку относятся к нелетальным системам.

Германия дала согласие на увеличение поставок Киеву военной техники, в том числе тягачей HX81, разработанных на шасси MAN серии HX с колесной формулой 8х8. Разработка тягача осуществлялась с учетом требований ВС Германии. Данная техника также проходит испытания в составе Вооруженных сил Великобритании.

Тягачи с низкорамными полуприцепами грузоподъемности до 70 тонн будут применяться для перевозки тяжелой гусеничной и колесной техники, контейнеров. Тягач, к примеру, может транспортировать основной боевой танк "Леопард-2A7".

Машина оснащена двигателем Euro 5 V8 мощностью 680 л. с. Кабина водителя обеспечивает защиту до четырех военнослужащих от обстрела из стрелкового оружия, подрыва мин и самодельных взрывных устройств.

Тягач может развивать скорость до 88 км/ч, запас хода – 800 км. Полная масса автопоезда с грузом может составить 130 т. Две лебедки с тяговым усилием до 20 т каждая обеспечивают погрузку и разгрузку неисправной техники. В передней части машины установлена лебедка для самовытаскивания с тяговым усилием 8 т.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Украина
Продукция
Leopard-2
Компании
MAN
Rheinmetall
Проекты
ОНД
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