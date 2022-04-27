"Риск есть всегда": саперы рассказали об участии в спецоперации

Гуманитарное разминирование проводят военнослужащие инженерных войск ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции. Они уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы в Харьковской области.

Саперы Западного военного округа по заявкам местных жителей разминируют приусадебные участки, жилые районы, пишет газета "Красная звезда". После того как боеприпас обнаруживают, его грузят на машины, специально оборудованные песочным настилом и бронепластинами, и вывозят на полигон. Там подрывают с применением тротиловых зарядов.

Как рассказал командир саперного отделения Александр, их задача - определить степень опасности, очистить и все убрать. Боеприпасы, которые нельзя переносить, уничтожают на месте.

- Своей работой мы помогаем местным жителям, - считает командир. - В наши задачи также входит инженерная разведка маршрутов выдвижения войск, где могут быть установлены противотанковые мины. При их разминировании бывали случаи, когда нас засекали дроны противника и начинался минометный обстрел. Поэтому риск есть всегда. Но качественная работа, быстрое ее выполнение, четкость действий спасают жизнь.

Светлана Цыганкова