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ЦАМТО

Ростех сократил сроки разработки высокоскоростных летательных аппаратов

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Десять первых самолетов сельскохозяйственного назначения МВ-500 (Т-500), построенных ООО "Фирма "МВЕН" для ОНПП "Технология" Госкорпорации "Ростех". Казань, 22.05.2019
Десять первых самолетов сельскохозяйственного назначения МВ-500 (Т-500), построенных ООО "Фирма "МВЕН" для ОНПП "Технология" Госкорпорации "Ростех". Казань, 22.05.2019.
Источник изображения: Сергей Елагин / "БИЗНЕС Online" / www.business-gazeta.ru

ЦАМТО, 26 апреля. ОНПП "Технология" Госкорпорации Ростех разработало методику измерения параметров радиопрозрачных материалов, используемых в производстве высокоскоростных летательных аппаратов.

Ее применение позволит сократить сроки проектирования и моделирования изделий для авиационной и ракетной техники, испытывающих в полете высокие тепловые нагрузки.

Единственная в России аттестованная Росстандартом методика позволяет на этапе проектирования достоверно определять диэлектрические характеристики конструкционных материалов в диапазоне температур до +1200 град. С. Это дает возможность сократить сроки опытно-конструкторских работ и лабораторных исследований за счет оптимального радиотехнического проектирования и моделирования радиопрозрачных обтекателей высокоскоростных летательных аппаратов.

"Радиопрозрачные обтекатели для высокоскоростных летательных аппаратов испытывают значительные тепловые нагрузки в процессе эксплуатации. Задача конструкторов – обеспечить заданные радиотехнические характеристики изделий в широком диапазоне температур. Разработанная специалистами ОНПП "Технология" методика измерения параметров совершенствует и ускоряет процесс разработки такой техники", – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений подтвердил соответствие методики измерений установленным метрологическим требованиям.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Страны
Россия
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Ростех
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