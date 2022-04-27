19FortyFive рассказал о российской подлодке нового поколения

Российская атомная подлодка нового поколения "Хаски" будет меньше и значительно незаметнее предшественниц за счет легкого корпуса из композитов. Она получит новый реактор и - благодаря модульной конструкции, - сменное вооружение: от гиперзвуковых "Цирконов" до новых баллистических ракет.

"Хаски" будет революционной еще и в том смысле, что меняет привычную классификацию подводных лодок на ударные, предназначенные для борьбы с кораблями противника, и стратегические, чья задача - нанесение ядерного удара баллистическими ракетами. Благодаря модульной конструкции отсека вооружения новая российская АПЛ сможет при необходимости менять оснащение, пишет 19fortyfive. В арсенал субмарин войдут как крылатые ракеты "Калибр", "Оникс" и "Циркон", так и новая баллистическая ракета, которую разрабатывает КБ Макеева.

Размеры "Хаски" будут меньше, чем у "Ясеней" и "Бореев" - предполагаемое водоизмещение корабля 11340 тонн. Новый реактор на металлическом теплоносителе позволит развивать под водой скорость 35 узлов и, главное, очень быстро разгоняться - это для подлодки критически важно при уходе после атаки. Автономность подлодки 90 дней, максимальная глубина погружения 600 метров, экипаж 90 человек.

По данным издания, "Хаски" имеет классическую для российской школы двухкорпусную конструкцию. При этом заметность корабля снижена благодаря широкому использованию композитов в легком корпусе и наружных деталях - в частности, из композитов будут изготовлены рули, стабилизаторы, рубка и гребные винты.

Антон Валагин