Матвиенко: "Росатом" обеспечит ядерную безопасность в любых условиях

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" готова обеспечить безопасность ядерных объектов в любых условиях, в том числе на Украине, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам выступления руководителя корпорации Алексея Лихачева.

"Компания готова работать и обеспечивать безопасность даже в самых непростых условиях. В частности, вашими сотрудниками была оказана консультативная помощь персоналу атомных электростанций в зоне (проведения) специальной операции (на Украине)", - сказала Матвиенко на пленарном заседании палаты во вторник.

По ее словам, в результате удалось оперативно восстановить энергообеспечение Чернобыльской АЭС и систему физической защиты Запорожской АЭС. По мнению законодателя, "это показатель высочайшей ответственности и профессионализма наших атомщиков".