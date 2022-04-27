ВВС и ПВО Белоруссии проведут тренировку с участием российских военных

Вертолет Ми-8 во время учений вооруженных сил Белоруссии и России "Союзная решимость-2022" на полигоне "Осиповичский" в Могилевской области.

МИНСК, 26 апр - РИА Новости. Совместная штабная тренировка пройдет в ВВС и войсках ПВО Белоруссии 26-29 апреля с привлечением представителей Вооруженных сил России, сообщило во вторник Минобороны республики.

"С 26 по 29 апреля в ВВС и войсках ПВО пройдет совместная штабная тренировка с привлечением должностных лиц объединения ВВС и ПВО Западного военного округа вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны в его Telegram-канале.

Согласно сообщению, в ходе тренировки отработают "вопросы взаимодействия органов управления авиацией и ПВО при планировании действий и постановке задач подчиненным воинским частям и подразделениям".