Россия примет меры в случае расширения масштаба военных учений США и Японии

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Москва по дипломатическим каналам предупредила Токио, что в случае расширения масштаба военно-морских учений США и Японии вблизи российских границ будет вынуждена принимать ответные меры для обеспечения своей обороноспособности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Относительно высокой интенсивности совместных военно-морских учений Японии и США вблизи российской границы. Конечно же, это провоцирует рост напряженности в регионе. Такие маневры, к которым нередко подключаются представители других государств, включая членов НАТО, отличаются как масштабами, так и тем, что на них отрабатываются операции, которые хотя и декларируются оборонительными, но потенциально носят наступательный характер. При этом в заявлениях японского военного руководства необходимость учений обосновывается "активностью" Вооруженных Сил России на Дальнем Востоке", - сказал Моргулов.

"Видим в таких действиях японской стороны угрозу обеспечению безопасности нашей страны. Прямо предупреждаем об этом Токио по дипломатическим каналам. Там должны быть готовы к тому, что в случае расширения подобной практики Россия будет предпринимать ответные меры в интересах укрепления своей обороноспособности", - добавил замминистра.