Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлена база, где ремонтировалась боевая техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские военные в спешке покинули ее, и база перешла под контроль Вооруженных Сил России.

База хранения и ремонта техники противовоздушной обороны (ПВО) дислоцируется в Харьковской области. На ее территории обнаружено большое количество комплексов ПВО различного назначения, боеприпасов к ним, а также запчасти к радиолокационным станциям. В ангаре находились цеха по ремонту и восстановлению поврежденной техники.

Отмечается, что, отступая, подразделения ВСУ бросили все вооружение, боеприпасы, запасное имущество и принадлежности, а также всю документацию к военной технике.

"На территории воинской части производился ремонт вооружения и военной техники, после которого техника выезжала и выполняла задачи, поставленные киевскими властями, - рассказал начальник автомобильной службы по имени Владимир. - Техника нами была захвачена и находится в нашем распоряжении".

Среди трофеев различные наименования техники (всего около 100 ед.) - "Тунгуска", "Шилка", радиолокационные станции, средства для обслуживания военной техники.

"Также на территории в ходе проведения технической разведки выявлено большое количество боеприпасов, относящихся к этой технике", - добавил российский военнослужащий.

Иван Петров