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Российская газета

Российский комплекс ПВО "Бук-М1" сбил в воздухе две украинские ракеты "Точка-У"

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В Запорожской и Харьковской областях российскими средствами ПВО сбиты две украинские ракеты "Точка-У". Об этом во вторник на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.


По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты 13 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Очеретино, Новый мир, Мирное, Новолюбовка, Балаклея, Казачья Лопань, а также возле Донецка.

"Зенитным ракетным комплексом "Бук-М1" в воздухе над населенными пунктами Токмак Запорожской области и Сватово в Харьковской области были сбиты 2 украинские ракеты "Точка-У"", - сообщил генерал Конашенков.

Напомним, ранее именно ракетами "Точка-У" украинские военные нанесли удары по центру Донецка и вокзалу в Краматорске. Число погибших мирных жителей исчислялось десятками.

Всего с начала проведения военной спецоперации на Украине, по данным Минобороны РФ, уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 583 беспилотника, 269 зенитных ракетных комплексов, 2576 танков и других бронемашин. А также ликвидированы 287 установок реактивных систем залпового огня, 1111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2392 единицы специальной военной автотехники.


Иван Петров

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