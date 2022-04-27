Войти
Российская газета

На Украине авиацией ВКС России за ночь уничтожены около 500 противников

457
0
+2

Около 500 националистов уничтожены ударами российской авиации на Украине. Об этом во вторник на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.


По его словам, в ходе специальной военной операции на Украине минувшей ночью высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены 4 военных объекта Украины.

В их числе 2 района сосредоточения живой силы и военной техники неприятеля. Ликвидирована и 2 склада, на которых хранились боеприпасы. Арсеналы националистов уничтожены в районах Курулька и Новая Дмитровка в Харьковской области.

В то же время оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России были поражены 87 военных объектов Украины. Среди них 79 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Отмечается, что в ходе этих авиаударов уничтожены около 500 человек личного состава, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Похожие новости
11.04.2022
ВС России уничтожили штаб нацбата "Днепр" в Днепропетровской области
11.04.2022
В Минобороны РФ заявили о значительном арсенале «Точек-У» в распоряжении ВСУ
07.04.2022
Российский командующий заявил об успешном выполнении всех боевых задач первого этапа операции на Украине
06.04.2022
МО РФ: Спецслужбы Украины готовят в селе Мощун новые провокации по сценарию Бучи
28.03.2022
Удар по возможностям: российские военные начали второй этап военной операции
07.08.2015
Суд Киева постановил доставить начальника российского Генштаба на Украину
26.09.2008
Честный бизнес и никакого криминала
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.04 11:43
  • 1
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях
  • 27.04 11:42
  • 24384
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.04 11:41
  • 1
Малайзия готова помочь России с полупроводниковой продукцией
  • 27.04 11:10
  • 1
В России допустили появление у Украины ракет с дальностью в сотни километров
  • 27.04 11:03
  • 1
БМП-1АМ "Басурманин" замечены в районе проведения спецоперации
  • 26.04 19:08
  • 52
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 26.04 18:53
  • 2
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 26.04 16:20
  • 1
Похожий на Т-90М стелс-танк впервые замечен в районе спецоперации
  • 26.04 12:14
  • 10
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 26.04 11:51
  • 11
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • 26.04 10:06
  • 1
Путин: в России пофамильно знают кураторов из ЦРУ, работающих с органами безопасности Украины
  • 26.04 08:45
  • 1
Ростех разработал первую российскую энергетическую установку для арктических платформ
  • 26.04 04:44
  • 10
Более 100 единиц парадной военной техники передислоцируется с Алабино в Печатники
  • 26.04 02:55
  • 17
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 25.04 20:20
  • 1
В Минобороны подтвердили, что МБР «Сармат» станет носителем гиперзвукового блока «Авангард»