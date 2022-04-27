На Украине авиацией ВКС России за ночь уничтожены около 500 противников

Около 500 националистов уничтожены ударами российской авиации на Украине. Об этом во вторник на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в ходе специальной военной операции на Украине минувшей ночью высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены 4 военных объекта Украины.

В их числе 2 района сосредоточения живой силы и военной техники неприятеля. Ликвидирована и 2 склада, на которых хранились боеприпасы. Арсеналы националистов уничтожены в районах Курулька и Новая Дмитровка в Харьковской области.

В то же время оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России были поражены 87 военных объектов Украины. Среди них 79 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Отмечается, что в ходе этих авиаударов уничтожены около 500 человек личного состава, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей.

Иван Петров