Войти
ЦАМТО

Литва передала Украине крупнокалиберные минометы

429
0
-1
Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 26 апреля. Как сообщает литовский ресурс Bns.lt, Литва передала Украине неназванное количество тяжелых минометов, остаточная стоимость которых оценивается в десятки миллионов евро.

Как заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, "мы передали в поддержку Украины значительное количество тяжелых минометов".

По его словам, Украине также были переданы ПЗРК "Стингер", другие противотанковые средства, зенитное вооружение, боеприпасы, гранаты, автоматы, пулеметы и т.д.

В общей сложности перечень переданных вооружений включает 35 позиций.

По информации министра, остаточная стоимость вооружений из пакета военной помощи составляет несколько десятков миллионов евро, а восстановленная стоимость может быть выше в 5-10 раз.

Согласно данным The Military Balance 2022, на вооружении ВС Литвы имеется 57 минометов калибра 120 мм, включая 20 ед. 2Б11 советского производства, 22 устаревших M/41D из состава ВС Швеции, а также 15 самоходных минометов на базе ББМ M113 (оснащен финским минометом Tampella).

Предположительно, МНО Литвы передало ВС Украины минометы 2Б11, которые обладают скорострельностью 15 выстр./мин. и обеспечивают возможность поражения целей на дальностях от 480 м до 7,1 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Украина
Швеция
Продукция
M113 БТР
Похожие новости
30.06.2021
Игры в танчики
26.05.2021
Die Welt (Германия): Россия хочет вести войны, которые ей не по карману
12.02.2020
Дневник (Болгария) две трети болгар не хотят помогать союзникам по НАТО в случае нападения России
03.12.2019
Чжунго цзюнван (Китай): военное сдерживание США России набирает обороты
23.03.2016
Эстония пошла противотанковым путем
30.10.2007
Здравствуй, оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.04 11:43
  • 1
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях
  • 27.04 11:42
  • 24384
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.04 11:41
  • 1
Малайзия готова помочь России с полупроводниковой продукцией
  • 27.04 11:10
  • 1
В России допустили появление у Украины ракет с дальностью в сотни километров
  • 27.04 11:03
  • 1
БМП-1АМ "Басурманин" замечены в районе проведения спецоперации
  • 26.04 19:08
  • 52
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 26.04 18:53
  • 2
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 26.04 16:20
  • 1
Похожий на Т-90М стелс-танк впервые замечен в районе спецоперации
  • 26.04 12:14
  • 10
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 26.04 11:51
  • 11
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • 26.04 10:06
  • 1
Путин: в России пофамильно знают кураторов из ЦРУ, работающих с органами безопасности Украины
  • 26.04 08:45
  • 1
Ростех разработал первую российскую энергетическую установку для арктических платформ
  • 26.04 04:44
  • 10
Более 100 единиц парадной военной техники передислоцируется с Алабино в Печатники
  • 26.04 02:55
  • 17
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 25.04 20:20
  • 1
В Минобороны подтвердили, что МБР «Сармат» станет носителем гиперзвукового блока «Авангард»