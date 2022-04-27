Литва передала Украине крупнокалиберные минометы

ЦАМТО, 26 апреля. Как сообщает литовский ресурс Bns.lt, Литва передала Украине неназванное количество тяжелых минометов, остаточная стоимость которых оценивается в десятки миллионов евро.

Как заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, "мы передали в поддержку Украины значительное количество тяжелых минометов".

По его словам, Украине также были переданы ПЗРК "Стингер", другие противотанковые средства, зенитное вооружение, боеприпасы, гранаты, автоматы, пулеметы и т.д.

В общей сложности перечень переданных вооружений включает 35 позиций.

По информации министра, остаточная стоимость вооружений из пакета военной помощи составляет несколько десятков миллионов евро, а восстановленная стоимость может быть выше в 5-10 раз.

Согласно данным The Military Balance 2022, на вооружении ВС Литвы имеется 57 минометов калибра 120 мм, включая 20 ед. 2Б11 советского производства, 22 устаревших M/41D из состава ВС Швеции, а также 15 самоходных минометов на базе ББМ M113 (оснащен финским минометом Tampella).

Предположительно, МНО Литвы передало ВС Украины минометы 2Б11, которые обладают скорострельностью 15 выстр./мин. и обеспечивают возможность поражения целей на дальностях от 480 м до 7,1 км.