Российские военные захватили "ган-трак" ВСУ и БТР-4Е

В Харьковской области российские бойцы захватили новые трофеи. На этот раз БТР-4Е и "ган-трак" ВСУ, сообщается в Сети и публикуются фотографии этих объектов.

"Ган-трак" - импровизированная боевая машина, на которой устанавливали вооружение и делали бронирование из доступных материалов. Сначала ее использовали США во время вьетнамской войны, потом в годы арабо-израильской войны, Афганской. Термин "ган-трак" в основном не применяли, у каждого было собственное название на национальном языке.

Что касается Украины, то бронированные машины кустарного производства были у ВСУ еще в ходе конфликта на востоке страны в 2014 году.

БТР-4 - линейка украинских бронетранспортеров семейства "Буцефал". Используется для транспортировки мотострелков и огневой поддержки войск.

Светлана Цыганкова