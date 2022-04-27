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Российская газета

Российские военные захватили "ган-трак" ВСУ и БТР-4Е

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Источник изображения: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Харьковской области российские бойцы захватили новые трофеи. На этот раз БТР-4Е и "ган-трак" ВСУ, сообщается в Сети и публикуются фотографии этих объектов.

"Ган-трак" - импровизированная боевая машина, на которой устанавливали вооружение и делали бронирование из доступных материалов. Сначала ее использовали США во время вьетнамской войны, потом в годы арабо-израильской войны, Афганской. Термин "ган-трак" в основном не применяли, у каждого было собственное название на национальном языке.

Что касается Украины, то бронированные машины кустарного производства были у ВСУ еще в ходе конфликта на востоке страны в 2014 году.

БТР-4 - линейка украинских бронетранспортеров семейства "Буцефал". Используется для транспортировки мотострелков и огневой поддержки войск.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Украина
Продукция
БТР-4
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