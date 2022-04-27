Россия захватила один из самых редких украинских танков

Русские захватили один из самых редких украинских танков

Американский журналист Дэвид Экс пишет о том, что пророссийские силы в Донбассе заполучили "очень редкий украинский танк". Речь о Т-64БМ, который он называет странной машиной. Участие этих танков в военном конфликте – вынужденная мера, которая указывает на то, что украинская армия сталкивается с проблемами, отмечает он.

Дэвид Экс

Пророссийские силы, воюющие на востоке Украины в Донбассе, захватили очень редкий украинский танк Т-64БМ "Булат".

Всего на танковом заводе в Харькове в начале 1990-х было изготовлено примерно сто "Булатов", но они не дотягивали до тех характеристик, которые были представлены в рекламе. Поэтому танки законсервировали … но лишь до тех пор, пока отчаявшаяся украинская армия не решила отправить часть из них на линию фронта.

Украинцы дошли до этого примерно в середине апреля, когда растущие потери бронетанковой техники ослабили украинские бригады.

Т-64БМ – машина странная. В двух действующих танковых бригадах и в 11 тяжелых (механизированных) бригадах ВСУ обычно используются танки Т-64БВ, а в бригадах резерва в основном Т-72.

Т-64БВ образца 1960-х годов – это более старый, но более совершенный танк по сравнению с созданным в 1970-е годы Т-72. Теоретически Т-64БМ обладает более современными характеристиками, чем Т-64БВ, но военные были недовольны его новой динамической защитой.

К моменту начала российской спецоперации несколько "Булатов" находилось в танковом училище украинской армии в Харькове. Пара машин была уничтожена во время его бомбардировки. Остальные Т-64БМ очевидно находились на складах или в танковых парках, пока военные не вернули часть машин в строй.

Брошенный Т-64БМ сняли на видео, которое в субботу разошлось по социальным сетям. Этот громоздкий 40-тонный танк с системой динамической защиты и 125-мм орудием выглядит в основном целым и невредимым.

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У сепаратистов на бывших гражданских заводах уже несколько лет работают мастерские, где они ремонтируют захваченные украинские танки. "Мы начинали с бронемашин, а потом стали получать бронетранспортеры и танки, – сказал репортеру один из заместителей директора предприятия. – Мы чиним все!"

Конечно, украинцы делают то же самое, и видимо, с еще большим размахом. <…> "Все, что мы забираем у российской армии, передается вооруженным силам Украины", - рассказал CNN Юрий Голодов, который руководит площадкой для старой техники, где рабочие разбирают и восстанавливают захваченные машины.

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Это не значит, что украинская армия не испытывает недостатка в бронетехнике. Киев существенно увеличил свою армию после того, как Москва в начале 2021 года стала наращивать свои силы <…>. Создав несколько территориальных батальонов, украинская армия также провела мобилизацию резервных формирований, в том числе четырех танковых бригад по сто танков в каждой.

А это значит, что потребности Киева в танках существенно выросли. Очевидно, что бывших российских танков и переданных иностранных образцов недостаточно, раз из арсеналов пришлось выводить "Булаты".

Вряд ли стоит рассчитывать на то, что в бой пойдет гораздо большее количество "Булатов". Таких танков всего-то было создано около сотни. Русские уничтожили по меньшей мере две машины, а одну захватили. Т-64БВ остается самым распространенным танком в составе украинской армии. Но доля Т-72 тоже увеличивается, так как иностранные союзники передают Киеву старые танки.