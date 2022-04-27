Словакия потребовала от Евросоюза компенсацию за переданное Украине оружие

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Словакия, осуществившая поставки на Украину различного вооружения, в том числе дивизиона зенитной ракетной системы С-300, не собирается делать это бесплатно, поэтому потребовала от Евросоюза компенсировать стоимость переданного оружия. Об этом заявили в Минобороны республики.

Как заявила официальный представитель военного ведомства Мартина Коваль-Какашчикова, в настоящее время Словакия ведет интенсивные переговоры с Евросоюзом, требуя компенсации за все вооружение, отправленное на Украину. В случае если Брюссель будет упираться, то хотя бы за зенитный комплекс С-300, оцененный в 68 млн. евро. Всего же Братислава хочет получить около 130 млн. евро компенсации.

Словакия до настоящего дня предоставила Украине военные материалы на общую сумму около 62 миллионов евро, а также противовоздушную систему С-300 стоимостью около 68 миллионов евро

- заявила пресс-секретарь Минобороны республики.

На каком этапе сейчас переговоры не сообщается, но подчеркивается, что они еще ведутся. Видимо в Брюсселе не хотят выделять словакам средства за переданное оружие, пытаясь убедить, что все должны помогать бескорыстно.

На сегодняшний день Словакия отправила на Украину единственный стоящий на вооружении дивизион ЗРС С-300, уже уничтоженный российскими ВС на окраине Днепра (Днепропетровск). По крайней мере такое заявление сделало российское Минобороны. В Киеве, конечно же, все отрицают.

Кроме того, Братислава рассматривала вопрос поставки Киеву истребителей МиГ-29 из наличия своих ВВС, а также самоходных гаубиц Zuzana, количество не называлось. Все это было озвучено еще в начале апреля, как сейчас обстоят дела не сообщается.