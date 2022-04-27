В спецоперации примет участие снайпер с "Антиматерией"

Снайпера вооружили винтовкой "Антиматерия" для участия в спецоперации на Украине.

Как сообщается в ТГ-канале Lobaev Z, известный российский оружейник Владислав Лобаев сделал подарок снайперу, который отправляется на Украину для участия в спецоперации.

Он передал ему винтовку TSVL-8 М4 "Антиматерия" калибра 338LM. К ней также предлагается кит (комплект для обвеса) М3 "Берсерк" с дополнительным стволом.

Винтовки, которые производит Владислав Лобаев - товар штучный. Они известны своей точностью и дальнобойностью и неоднократно устанавливали мировые рекорды. У каждого изделия есть какие-то свои характерные особенности.

Тактическая, специальная винтовка "Антиматерия" со встроенным модератором впервые была представлена на форуме "Армия-2018". Она предназначена для выполнения задач, требующих повышенной скрытности. Оснащена системой, снижающей демаскирующие факторы: тепловую сигнатуру, пламя и звук выстрела.

Само название "Антиматерия" отсылает к термину "антиматериальные" винтовки. Это условное обозначение снайперского оружия крупного калибра способного пробивать легкобронированную технику.

Эффективная дальность стрельбы "Антиматерии"- 1200 метров, длина ствола - 500 мм, вес - 7100 г, дульная скорость - 820 метров в секунду.

Углепластиковая труба и титановая конструкция делают винтовку очень прочной и живучей.

Олег Корякин (Казань)