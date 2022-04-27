В США проведут крупнейшие в истории Пентагона испытания роя дронов

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Над пустынной местностью в американском штате Юта должны пройти учения роя из как минимум 30 малых беспилотных летательных аппаратов.

По утверждению военных, это будут самые масштабные учения с роем дронов за всю историю американской армии. Испытывать беспилотники будут в рамках экспериментальных учений с 26 апреля по 12 мая 2022 года. Генерал-майор Вальтер Рюген анонсировал использование средств радиоэлектронной борьбы в сочетании с так называемыми интерактивными дронами будущего.

Как утверждают в Пентагоне, дроны запустят с самолетов и наземных транспортных средств. Беспилотные аппараты объединятся в сеть и будут лететь к зоне высадки десанта. Рой дронов будет использовать инфракрасные датчики и средства радиоэлектронного мониторинга для обнаружения сигналов, определения местоположения позиций противника и передачи этой информации обратно на командные пункты и пилотируемым штурмовым самолетам.

В числе первоочередных задач – обнаружение электромагнитных сигналов от систем связи и радаров противника. Эта информация будет передаваться на командные пункты, после чего уже командование будет принимать решение об использовании тех или иных сил для нейтрализации условного противника.

В последнее время американская армия уделяет особое внимание расширению возможностей применения беспилотных летательных аппаратов. Важность дронов демонстрируют многие современные конфликты и военные операции – от Ливии и Сирии до Карабаха и Украины, поэтому в Пентагоне озадачены вопросом повышения боевой эффективности используемых беспилотников.