Концерн Rheinmetall подал заявку на поставку Украине 88 танков "Леопард-1A5"

ЦАМТО, 26 апреля. Концерн Rheinmetall направил заявку правительству ФРГ на одобрение поставки Украине 88 танков "Леопард-1A5".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает издание Welt со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

По данным издания, соответствующая заявка поступила правительству ФРГ в конце прошлой недели. Стоимость ранее находившихся в эксплуатации танков "Леопард-1A5" составляет около 115 млн. евро. Предложение о передаче танков поступило Киеву 14 апреля, первые поставки концерн готов осуществить "в течение нескольких недель": первые 22 танка – через шесть-восемь недель, остальные 66 будут передаваться постепенно до конца 2023 года.

Также предлагается поставить 3,5 тыс. единиц боеприпасов для танков и предоставить соответствующее обучение в Германии для 32 украинских военных.

Ранее издание сообщило, что концерн Rheinmetall направил официальную заявку правительству ФРГ на одобрение продажи Украине 100 БМП типа "Мардер" и 1,5 млн. боеприпасов для них. Еще ранее глава концерна Армин Паппергер заявил газете Handelsblatt, что Rheinmetall готов поставить Киеву до 50 танков "Леопард-1A5", а также до 60 БМП типа "Мардер"

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц на прошлой неделе заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны для дальнейших поставок.