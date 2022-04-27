Ян Новиков: "мы рассчитываем, что Саудовская Аравия сделает объективный выбор"

ЦАМТО, 26 апреля. Генеральный директор Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков рассчитывает на то, что "Саудовская Аравия, оценив высокие характеристики ЗРС С-400 и других изделий Концерна, сделает объективный выбор".

Так он ответил на вопрос корр. журнала "Национальная оборона" о том, что атака повстанцев-хуситов по объектам нефтепереработки Саудовской Аравии в 2019 г., а также недавний ракетный удар по аэропорту Абу-Даби показали, что возможности американских ЗРК не соответствуют заявленным характеристикам.

Говоря о том, последует ли Эр-Рияд примеру Турции, сделав выбор в пользу действительно эффективных российских зенитных ракетных систем С-400, Я.Новиков ответил, что "Саудовская Аравия традиционно является крупнейшим импортером американских вооружений, в том числе средств ПВО и нестратегической ПРО. У ее Вооруженных Сил нет аналогичных советских и российских систем. Но, как говорят, "ничто не вечно под луной": ведь Турция тоже когда-то не располагала такими системами. Поэтому мы рассчитываем, что Саудовская Аравия, оценив высокие характеристики этой зенитной ракетной системы и других наших изделий, сделает объективный выбор. Тем более что саудовские специалисты получили дополнительную актуальную информацию о нашей технике на международной выставке вооружений World Defense Show, которая прошла в Эр-Рияде буквально недавно, в марте. Концерн принимал участие в этом форуме".